南美館亞洲幽魂展25日開展 地獄掛軸首亮相

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台南市美術館和法國凱布朗利博物館合作舉辦特展「亞洲的地獄與幽魂」，25日起至10月16日將在南美2館登場，24日舉辦開幕記者會，文化部次長蕭宗煌出席致詞。中央社記者張榮祥台南攝 111年6月24日

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（中央社記者張榮祥台南24日電）台南美術館2館「亞洲的地獄與幽魂」明天開展。展出館方在臉書貼出展覽訊息後引起熱，未演先轟動；台灣歷史博物館典藏的「十殿圖地獄掛軸」也將首度公開亮相。

台南市美術館和法國凱布朗利博物館（musee du quai Branly-Jacques Chirac,Paris）合作的「亞洲的地獄與幽魂」特展，明天起至10月16日在南美2館2樓展覽室E-H展出。南美館提前12日在臉書（facebook）粉絲專頁貼出展覽資訊及清代殭屍照等。

這場特展公布後引來極大關注，館方網站一度被塞爆當機，正反兩面論戰發酵，有人認為特展怪力亂神，要求停辦，但也有人力挺，其他網路社群也出現相關討論。台南市長黃偉哲昨天更視察南美2館佈展，且和凱布朗利博物館員交流，希望大家從文化角度看待展出。

館方下午在南美2館舉行開幕記者會，宣布「亞洲的地獄與幽魂」特展明天開展，「挑戰你的膽大因子與視覺神經」，同時探討城市或校園的鬼魅傳說、人們口耳相傳的鬼怪禁忌及鬼神文化。

南美館表示，「亞洲的地獄與幽魂」特展，不僅是討論幽魂地獄的因果善惡循環、人性慾望，也是對人類未知恐懼的想像與文化研究。

凱布朗利博物館2018年推出「亞洲的地獄與幽魂」特展，從傳統文物及作品延伸至最新的流行文化，介紹數個世紀以來亞洲對鬼的恐懼與想像，挑起人們恐懼的敏感神經。

這次特展包含日本、泰國與中國的傳奇鬼怪和地獄觀念，巡迴台灣展出，增添台灣文化角度，涵蓋台灣當代藝術家作品，以及鬼片電影導演姚鳳磐等在地鬼怪的電影海報。值得一提的是國立台灣歷史博物館典藏的「十殿圖地獄掛軸」受邀展出，台史博特地排入修復期程，讓這組作品在特展中首度公開亮相。

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凱布朗利博物館在法國和羅浮宮、奧賽美術館與龐畢度藝術中心合稱四大博物館。特展起因於文化部次長李連權2年前和凱布朗利博物館展覽出版暨發展部副總監鍾志佳參訪南美館後提出「生死」議題，李連權認為華人傳統對死亡是忌諱的，有「眾神之都」美譽的台南，最適合這個特展。

「亞洲的地獄與幽魂」特展，平日和週日開館營運至晚上6時，但週六展出至晚上9時，讓人嘗試在夜間挑戰自己的膽量。（編輯：孫承武）1110624