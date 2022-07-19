旅外中市民逾3.8萬被遷出 年底想投票26日前須復籍

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台中市統計110年至111年上半年有3萬8267人逾2年未回台戶籍被逕遷國外，民政局長吳世瑋（圖）19日在市政會議提醒，11月26日將辦理地方公職人員選舉投票，想要投票須回國重辦戶籍登記及申請身分證。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年7月19日

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（中央社記者郝雪卿台中19日電）台中市人口跌破280萬人，台中市政府民政局今天表示，統計有3萬8267人逾2年未回台戶籍被逕遷國外，11月26日將辦理地方公職人員選舉投票，想要投票須回國重辦戶籍登記及申請身分證。

民政局長吳世瑋今天在市政會議中指出，人口負成長是全國趨勢，自民國109年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響下，國民因疫情選擇留居海外等待疫情趨緩，造成回國恢復戶籍人數減少、出境滿2年戶籍遷出人數持續增加。

吳世瑋表示，台中市人口於5月首度低於280萬人，去年至今年上半年遷至國外總人數3萬8267人，如扣除全市國際淨遷徙人口數，中市社會增加數為正增長1萬1381人，截至今年6月底，台中市總人口數為279萬9339人；在六都的自然增加率、社會增加率及人口增加率皆為負成長下，台中市今年人口整體增加率仍為六都第2。

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由於111年地方公職人員選舉將於11月26日辦理，近期許多旅外民眾關心投票權益，吳世瑋指出，旅外國人若戶籍已被逕遷國外，如要參與今年底的公職人員選舉投票，須於投票日前4個月（7月26日含當日以前）入境並辦妥遷入登記，才有投票權益。

吳世瑋提醒，最近自國外返國的市民朋友，如戶籍先前已被遷出國外，可利用返台期間持護照或入境證明文件、國民身分證正本及欲遷入地的戶口名簿正本（單獨立戶者另繳驗房屋證明文件），及最近2年內拍攝的符合身分證規格的紙本或數位相片1張，至戶政事務所辦理恢復戶籍登記；入境後如於居家檢疫期間，也可由家人攜帶相關文件代辦，恢復戶籍無須本人辦理。（編輯：陳仁華）1110719