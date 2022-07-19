1280月票納台鐵與基隆？蔡適應：會提有效方案

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民進黨基隆市長參選人蔡適應19日出席活動時受訪表示，台北捷運現行新台幣1280元月票是將雙北捷運、公車和YouBike整合，基隆市若要參與還有幾個問題需解決，未來他也會提出更多有效建議方案，讓基隆市民能以更便宜方式融入大台北生活圈。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年7月19日

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（中央社記者王朝鈺基隆19日電）基隆市民關切台北捷運1280元定期月票是否納入台鐵和基隆市公車，民進黨市長參選人蔡適應認為分攤款等問題仍待解決，他會提出有效建議方案，讓市民以更便宜方式融入生活圈。

基隆市長參選人蔡適應今天出席慶安宮漳州媽祖安座紀念三獻典禮，接受媒體聯訪表示，現行新台幣1280元月票是將台北市、新北市捷運、公車和YouBike整合。基隆市要參與還有幾個問題亟待解決，首先，此方案是雙北沉重的交通財政負擔，雙北一直有個聲音，希望把此方案取消，這個方案能否繼續走下去，這也是他看到的問題。

其次，若要加入國道客運或台鐵，因這2個單位都不是基隆市府所屬單位，也就是基隆市希望國道客運和台鐵加入，也要顧及業者和台鐵是否有意願，目前的理解是這2個單位對於如果要參與，但要自行補貼乘客表達有疑慮。

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第3是基隆市公車是否要納入此方案問題，因基隆市公車與雙北的公車並沒有直接相連，所以這樣的參與，對於市民是否有誘因？這些都是過去他和各單位討論產生的問題，他會持續努力協商。

蔡適應表示，國道客運業者或台鐵若要加入，相關提撥分攤款是否由基隆市府出資，或是由國道客運業者、台鐵分攤，這也是必須討論的問題，他會提出更多有效建議方案，讓市民、業者在未來融入大台北交通生活圈，能以更便宜方式達到更多的參與。（編輯：李錫璋）1110719