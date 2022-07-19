沈慧虹、林耕仁、高虹安各推政見 拚選民認同

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（中央社記者魯鋼駿新竹市19日電）新竹市長選戰開打，民進黨參選人沈慧虹、國民黨參選人林耕仁與民眾黨參選人高虹安今天各自推出政見，分別是推動輕軌、眷村文化推廣及幼兒教育，端出牛肉爭取選民認同。

沈慧虹告訴中央社記者，新竹市民迫切需要大眾運具，輕軌將為新竹創造交通新軸線，連結其他大眾交通運具，是整座城市交通的變革，讓民眾有更多選擇。

沈慧虹也說，新竹市是新舊融合的百年文化古城，未來將打造如華山文創園區、松山文創園區的特區，吸引更多人潮進到舊城，舊商圈注入新活力。

林耕仁在多名黨籍市議員陪同下，前往眷村華夏金城拜訪，他表示，新竹市除了要科技進步，更要有文化底蘊，認為眷村文化推廣與保存很重要，未來會針對各項重要文化資產，提出通盤推廣與行銷計畫。

此外，本身也是警友站站長的林耕仁也帶著西瓜到各警分局，慰勞警察同仁們平日堅守崗位、保衛城市治安。

高虹安出席社團法人中華民國等家寶寶社會福利協會舉辦的「第一屆圓夢計畫」活動，與育幼院師生同樂。

高虹安接受媒體聯訪表示，鴻海集團創辦人郭台銘於2019年選舉時提出的「公托公幼免抽籤」「0到6歲國家養」政策方向，獲得高度社會認同，而地方政府亦可朝此方向規劃更加完善托育政策。

高虹安說，如何提供適當公托、公幼服務，並有效管理多元私立機構品質，讓家長能安心把孩子交給托幼機構，放心投入職場打拚，是她當選市長的重要工作。（編輯：方沛清）1110719