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宜蘭縣長林姿妙輕微喉痛 快篩確診居家隔離

2022/7/19 21:13（7/19 21:27 更新）
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宜蘭縣長林姿妙19日晚間略感身體不適，經快篩檢測為陽性，確診COVID-19，現已依規定居家隔離，期間將採居家辦公方式指揮並做相關決策，目前身體狀況良好。（宜蘭縣政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年7月19日
宜蘭縣長林姿妙19日晚間略感身體不適，經快篩檢測為陽性，確診COVID-19，現已依規定居家隔離，期間將採居家辦公方式指揮並做相關決策，目前身體狀況良好。（宜蘭縣政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年7月19日
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（中央社記者王朝鈺宜蘭19日電）宜蘭縣長林姿妙今天晚間略感身體不適，出現輕微喉嚨痛，經快篩檢測為陽性，確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），預約視訊診療，並依規定居家隔離，目前身體狀況良好。

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縣府晚間透過媒體LINE群組表示，林姿妙已取消所有行程，這段期間將採居家辦公方式指揮並做相關決策，縣政運作不會受到影響，請縣民放心。此外，林姿妙近日參與的各項行程，全程都有配戴口罩，並依相關防疫規定辦理，提醒曾參與相關活動的縣民，注意自己身體狀況。

林姿妙也呼籲大家，務必落實各項防疫作為，並提高警覺、注意自己的健康狀況，如果有感染疑慮，一定要盡快篩檢，才能避免疫情擴散，共同戰勝病毒。（編輯：唐聲揚）1110719

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