為育兒政策交火 高虹安：沈慧虹不清楚中央政策

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民眾黨新竹市長參選人高虹安（圖）拋出地方政府完善「0到6歲國家養」，遭民進黨新竹市長參選人沈慧虹批評應拿出完整規劃，否則口說無憑。高虹安20日在立法院受訪時說，行政院已提出相關政策，沈慧虹當了7年多新竹市副市長還不清楚。中央社記者鄭清元攝 111年7月20日

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（中央社記者郭建伸台北20日電）民眾黨新竹市長參選人高虹安拋出地方政府完善「0到6歲國家養」，但民進黨新竹市長參選人沈慧虹批評，應拿出完整規劃否則口說無憑。高虹安今天說，行政院已提出相關政策，沈慧虹當了7年多新竹市副市長卻不清楚。

台灣民眾黨立委高虹安昨天受訪提到，鴻海集團創辦人郭台銘於2019年選舉時提出的「公托公幼免抽籤」、「0到6歲國家養」政策方向，獲得高度社會認同，而地方政府也可朝此方向規劃更加完善托育政策。

不過媒體報導，沈慧虹昨天受訪被問及如何看對手以「撒錢式服務政策」吸引選票，她表示自己在財政紀律上都有嚴格把關，絕對不會排擠到社福、教育或其他公共建設預算，並向其他參選人喊話，應拿出完整規劃，否則就是口說無憑。

高虹安發起的立法院資通安全與科技發展策進會，今天舉行「數位轉型下的資安威脅與趨勢暨資通安全管理法修法」公聽會，她在會前接受媒體訪問，談及選舉議題。

高虹安表示，郭台銘在2019年選舉時就曾拋出0到6歲國家養政策，當時獲得跨黨派支持；總統蔡英文順利連任後，行政院也提出0到6歲國家跟你一起養等政策。

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高虹安說，沈慧虹身為新竹市副市長7年多還不清楚國家有相對應政策，但地方政府明明應配合中央政府政策，怎麼會稱是口說無憑。

媒體也詢問未來選戰規劃重點，高虹安表示，選舉比較重要的仍是讓選民相信參選人的執行力，空戰或陸戰都是和選民溝通的模式；至於市政白皮書等會再開座談會與選民溝通，或是採用焦點團體蒐集新竹市民心中第一手的想法。（編輯：蘇龍麒）1110720