逐桌敬酒被開罰 林智堅：尊重、會強化防疫措施

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民進黨桃園市長參選人林智堅（左3）在選舉活動逐桌敬酒，遭指違反防疫規定被桃園市政府開罰。他20日參訪虎頭山創新園區後受訪表示，尊重桃園市衛生局的裁罰，未來仍會強化自身的各項防疫措施。中央社記者葉臻攝 111年7月20日

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（中央社記者葉臻桃園20日電）民進黨桃園市長參選人林智堅在選舉活動逐桌敬酒，遭指違反防疫規定被桃園市政府開罰。他今天上午表示，尊重桃園市衛生局的裁罰，未來仍會強化自身的各項防疫措施。

林智堅今天上午參訪虎頭山創新園區後接受媒體聯訪，被問及因為和桃園市長鄭文燦在宴席上逐桌敬酒，被桃園市政府衛生局依違反COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫規定開罰新台幣3000元。

林智堅表示，尊重桃園市衛生局的裁罰，過去他在各項防疫工作上都非常嚴謹，未來還是會強化自身的各項防疫措施。

有關最新民調，林智堅說，都會是選舉過程中的參考；至於競選總部的其他人選，會陸續規劃，明確後再行公布。（編輯：張芷瑄）1110720