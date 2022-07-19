更多編輯台推薦新聞：
大谷翔平難忘7年前來台：很多死忠球迷 留下很棒回憶
運動

大谷翔平難忘7年前來台：很多死忠球迷 留下很棒回憶

太平山翠峰湖環山步道低於25分貝 獲授證全球首條寧靜步道
生活

太平山翠峰湖環山步道低於25分貝 獲授證全球首條寧靜步道

中國邀記者訪新疆 行銷反恐脫貧不提人權
兩岸

中國邀記者訪新疆 行銷反恐脫貧不提人權

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看
生活

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

鄭文燦林智堅逐桌敬酒 桃園衛生局將各罰3000元

2022/7/19 21:37（7/19 21:55 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
桃園市議員參選人凌濤19日指出，桃園市長鄭文燦（前右2）及桃園市政府勞動局長吳宏國（前右1）帶著民進黨桃園市長參選人林智堅（左3）在宴席上逐桌敬酒。桃園市政府衛生局表示，依違反防疫規定開罰。（凌濤提供）中央社記者葉臻傳真 111年7月19日
桃園市議員參選人凌濤19日指出，桃園市長鄭文燦（前右2）及桃園市政府勞動局長吳宏國（前右1）帶著民進黨桃園市長參選人林智堅（左3）在宴席上逐桌敬酒。桃園市政府衛生局表示，依違反防疫規定開罰。（凌濤提供）中央社記者葉臻傳真 111年7月19日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園19日電）桃園市議員參選人凌濤今天指出，桃園市長鄭文燦及桃市府勞動局長吳宏國，帶著民進黨桃園市長參選人林智堅在宴席上逐桌敬酒。桃市府衛生局表示，違防疫規定將對3人各罰3000元。

凌濤今天在臉書發文指出，鄭文燦涉嫌行政不中立，昨天早上和桃園市政府勞動局長吳宏國，帶著林智堅拜會桃園機場工會後，晚上還一起到私宅辦理工會宴會、逐桌敬酒，違反中央流行疫情指揮中心的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫規定。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

桃園市政府衛生局今天晚間向中央社表示，這場宴會雖在自宅且非不特定人士，但為採取嚴格的防疫標準，後續將依相關事證，依違反傳染病防治法第37條第1項第6款，依同法第70條第1項規定處辦，開罰新台幣3000至1萬5000元，目前暫定鄭文燦、吳宏國、林智堅各開罰3000元。

衛生局表示，依現行指揮中心公告的防疫政策規範餐飲場所，雖然無明確訂定自宅的相關規定，但宴席不得逐桌敬酒敬茶，目的在避免接觸不特定人以降低傳播風險，因此仍會開罰。（編輯：李錫璋）1110719

桃園市長鄭文燦（後右5）及桃園市政府勞動局長吳宏國（後右3）帶著民進黨桃園市長參選人林智堅（後右6）在宴席上逐桌敬酒。桃園市政府衛生局19日表示，將對3人各罰新台幣3000元。（凌濤提供） 中央社記者葉臻傳真 111年7月19日
桃園市長鄭文燦（後右5）及桃園市政府勞動局長吳宏國（後右3）帶著民進黨桃園市長參選人林智堅（後右6）在宴席上逐桌敬酒。桃園市政府衛生局19日表示，將對3人各罰新台幣3000元。（凌濤提供） 中央社記者葉臻傳真 111年7月19日
延伸閱讀
林智堅：鄭文燦任競選總部主委 組織架構規劃中張善政指桃園選市長不是選偶像劇主角 林智堅：我會做事賴香伶再提論文爭議 林智堅：選舉非抹黑比賽鄭文燦：林智堅微幅領先 但需要更努力
林智堅
陳時中曾辦綠卡後放棄 張善政：個人選擇予以尊重
鄭文燦
民進黨全代會為年底選戰造勢 中常委改選重頭戲
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族