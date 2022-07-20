白喬茵捐1450元恐觸法 張博洋：請她面對罰則

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（中央社記者蔡孟妤高雄20日電）國民黨高雄市議員參選人白喬茵捐款1450元給張博洋，暗酸張批評林佳龍風波。但此舉恐觸法，張博洋籲白喬茵面對罰則；白喬茵則說，比起被罰，張博洋及台灣基進未來更需擔心。

台灣基進高雄市議員參選人張博洋日前因「恩恩案」批評民進黨新北市長參選人林佳龍，引發綠營支持者反彈，張博洋連日數度道歉，強調自己發言莽撞、草率，做了最壞示範，感謝林佳龍溫暖包容。白喬茵則於18日晚上「斗內」（捐款）新台幣1450元給張博洋，還發文同情張博洋遭解除黨職「連自己的黨都不挺，君子瞬間變棄子」。

不過，有網友指出，依政治獻金法，其他政黨或同一種選舉擬參選人，不能互相捐贈政治獻金。白喬茵（左楠）和張博洋（三民）雖在不同選區參選，但同樣是年底高雄市議員選舉參選人，依法不能互相捐款。

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張博洋今天媒體受訪表示，會依法規將1450元交給國庫，至於白喬茵是否因此衍生相關罰則，她要自己負責面對。張博洋對個人失言風波給人見縫插針機會，感到抱歉及遺憾，也會深切檢討。台灣基進主張就是「國民黨不倒，台灣不會好」，因此來自國民黨任何支持、贊助、金援都不會收。

對此，白喬茵今天回應說，本來捐一筆1450元，現在罰款可能變2倍，「但當初逼張博洋道歉的，可是上千個1450」。白喬茵要大家不用擔心她的荷包，應該更去關心張博洋和台灣基進未來，「因為他們的言論自由，已經被民進黨箝制住了，未來的生存會更加辛苦、更加不容易」。（編輯：孫承武）1110720