北市8/13加開兒童校園疫苗接種 開放上網預約

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（中央社記者陳昱婷台北20日電）為在開學前提升COVID-19疫苗覆蓋率，台北市政府將於8月13日在12所學校開設接種站，提供5到11歲兒童輝瑞或莫德納疫苗第1、2劑施打，今天起開放上網預約至8月1日。

台北市教育局今天發布新聞稿表示，配合中央宣布5到11歲兒童第2劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗間隔為4到8週，為在開學前努力提升校園防疫力，將在8月13日上午於12所學校開設接種站，提供兒童輝瑞或莫德納疫苗第1、2劑施打。

教育局說明，只要是就讀北市學校的5到11歲兒童，即日起至8月1日中午12時前都可以上「臺北市教育局5至11歲學童新冠肺炎疫苗暑假專案接種預約登記單」google表單，選擇適合的接種站登記預約。

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教育局指出，接種地點包含健康國小、光復國小、金華國中、中正國小、忠孝國小、建成國中、西園國小、溪口國小、修德國小、明湖國小、士林國小及關渡國小。

此外，教育局表示，市府持續開設2種兒童疫苗接種管道提供家長選擇，包含每週二開放預約的疫苗接種登記系統，以及各大醫院特別門診，讓家長依據不同需求與意願，自由選擇孩子接種疫苗時間與方式。（編輯： 方沛清）1110720