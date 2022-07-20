蔣萬安遭批躺平族 朱立倫：「抄跑一族」無所不用其極

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（中央社記者黃麗芸台北20日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安遭批為「躺平族」。中國國民黨主席朱立倫今天反問「我們有躺平嗎？」，隨即表示其競選團隊總幹事將由立委林奕華擔任，北北基桃將連線團隊作戰。

國民黨台北市黨部今天和媒體聯誼餐敘，包括朱立倫、國民黨前副主席郝龍斌、蔣萬安和多名市議員都出席。

朱立倫致詞時表示，北北基桃市長參選人名單代表國民黨的決心，雖然沒有中央的豐厚資源、和民進黨動用所有國營事業和網軍的資源，但有決心和志氣，不論如何污衊都會團結在一起。

他指出，在市黨部主委黃呂錦茹的擘畫下，將由林奕華擔任蔣萬安競選團隊總幹事，另前台北市議會議長吳碧珠和郝龍斌將共同規劃各區的競選團隊，將所有組織動員力量發揮到最高，黨內北北基桃連線將團隊作戰、贏得勝選。

媒體會中聯訪問到民進黨戰隊已成型，如何看蔣萬安團隊牛步且佛系打法被稱「躺平族」？朱立倫立即回應說「我們有躺平嗎？」，認為這些「抄跑一族（又抄襲又落跑）」是無所不用其極。

郝龍斌致詞時也指出，民進黨台北市長參選人陳時中不夠格帶領北市，但他所提「台北市政空轉8年」真講對了，認為蔣萬安具國際觀、活力、行政能力和服務之心，僅缺行政資源，但只要國民黨團結、創造外溢效應，必可獲得勝選。

黃呂錦茹則說，面對外界近日質疑蔣萬安團隊在哪裡，加上綠營輔選人事傾巢盡出，但國民黨戰力其實相當堅強且大咖很多，在朱立倫領導下，北北基桃市長參選人團隊要聯手形成龍捲風，好戲在後頭。

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蔣萬安表示，台北市身為首都，未來長遠發展需奠定良好基礎，市政一棒接一棒，自己近期也陸續拜會、請益前任市長們，面對後續130多天北市選戰和挑戰，自己會展現決心和魄力，為北市未來打下良好基礎。

他說，自己也將和議會黨團密切合作，競選團隊已不斷在擴充中，每天拚搏奮戰，廣納各界建議和力量，團隊運作會有磨合期，當外界試圖見縫插針、刻意分化，就是更加團結之際，年底是北北基桃團體戰，大家共同努力朝勝選邁進。（編輯：張銘坤）1110720