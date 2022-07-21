陳時中：智商是小孩做評量 大人有人生經驗

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（中央社記者陳昱婷台北21日電）民進黨台北市長參選人陳時中說，台北沒有長足進步，可能與有些人認為自己智商很高卻帶不好人有關，且智商是小孩做的評量，大人有人生經驗，能夠自信地說做過什麼事比較重要。

陳時中昨天接受三立新聞「鄭知道了」主持人鄭弘儀專訪，談到台北市政，陳時中說，台北沒有長足進步，去路上問，民眾大概都講不出來有什麼大建設，所以才說很浪費，因為有許多優秀的公務人員替市民服務，卻看不到真正的成績。

鄭弘儀追問原因，陳時中說，市政團隊可能有做事，但讓人沒感覺或不深刻，應該可以更好，例如社子島開發案其實有進展，但大家會覺得可以更快；都更、社宅一開始一直做，後面卻停了下來。

陳時中指出，他在2014年曾替台北市長柯文哲站台，因為當時「柯P新政」寫得很好，但4年後就發現力道不夠，好像都沒了，原因可能跟個人風格有關。

陳時中表示，有些人認為自己能力很好、智商很高，可以擔任領導者，但是帶人帶不好，即便提出計畫也沒有好成績，導致團隊最後心灰意冷，速度就變慢了。

鄭弘儀詢問，陳時中是否測過智商。陳時中「蛤」了一聲後回應，小時候有，不過智商是小孩在說的，讓家長、老師可以依據評量結果因材施教，而大人有人生經驗，到了一定年紀後要能對自己負責，有自信地說做過什麼事、刻劃了什麼，這比較重要。

鄭弘儀再問，過去與柯文哲接觸是否密切、是否認為遇人不淑。陳時中坦言，過去曾替柯文哲募過款，已忘記募了多少，但都是心甘情願的，不會認為選錯了，只是覺得自己眼光不足，「民主政治就是這樣，你選了人，你監督，不好下次就不要選」。

柯文哲曾自稱智商157，並以「智商有問題」等話來回應批評，或質疑他人「智商是不到70嗎」。(編輯：陳正健）1110721