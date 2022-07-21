金醫內視鏡中心開幕 提供當地就醫更舒適環境

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（中央社記者黃慧敏金門縣21日電）衛生福利部金門醫院內視鏡中心今天剪綵開幕，位於綜合醫療大樓2樓；院方表示，嶄新的內視鏡中心可望給予民眾更溫馨就醫體驗和更舒適就醫環境，減少民眾赴台不便。

金門醫院內視鏡中心上午剪綵，內科主任陳武峻簡報表示，內視鏡檢查從民國70年代開始由醫師林仁鑫引進，在原本的舊醫療大樓服務民眾超過35年；103年新醫療大樓啟用後，內視鏡檢查服務搬遷至新醫療大樓2樓門診區，繼續提供專業鏡檢與超音波服務。

陳武峻表示，近年來金門地區消化道疾病患者有明顯上升趨勢，如胃食道逆流、消化性潰瘍、腸胃道息肉與消化道癌症等發生率不斷升高，嚴重影響生活品質與健康，以內視鏡檢查能達到早期發現，讓後續治療更迅速精準，減少未來疾病的嚴重度。

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金門醫院院長侯重光表示，為了減少民眾就醫的緊張感，經過這幾年努力，嶄新的內視鏡檢查中心終於成立，除了全新儀器的引入，與麻醉科合作提供更舒適無痛鏡檢服務外，另外設立恢復觀察室，讓患者在受檢後能接受更完善觀察。

金門縣政府秘書長陳祥麟、衛生局長李錫鑫等人參加內視鏡中心剪綵儀式，剪綵後，由鏡檢室主任陳英傑介紹現場環境。院方表示，未來肝膽腸胃科醫師不斷會有新血加入，致力於新的醫療技術發展與精進，減少民眾赴台的不便與不安。（編輯：陳仁華）1110721