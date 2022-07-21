「燦爛新女力」新書發表 訴說13名新住民堅毅

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「燦爛新女力」新書發表會21日舉行，書中人物、越南新住民卞柔勻（圖）開設烘焙教學班，她說，在台灣落地生根22年，在台灣的歲月比越南還久，已是驕傲的台灣人。中央社記者黃旭昇新北攝 111年7月21日

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（中央社記者黃旭昇新北21日電）新住民生命故事「燦爛新女力」新書今天在新北市府發表，描述13名飄洋過海抵台追夢的女性新住民，展現女力的堅強與韌性，不僅在生活中不斷淬鍊，還協助有相同境遇的家鄉姊妹。

新北市政府社會局今天發表「燦爛新女力」新書，作者陳清貴表示，人物故事包含泰國李拉雀薇、中國王君岩、緬甸張麗英、柬埔寨孫雅雯及潘喜玲、印尼慕雅妮及盧美華，以及越南曾女香、范秋水、黎金剛、武氏芳恆、陳秋柳、卞柔勻等13人。

陳清貴說，人會眷戀土地與食物，從娓娓道來的故事中，可以發現1瓶魚露就可療癒許多鄉愁；書中人物為愛走天涯勇敢追夢，飄洋過海到台灣落地生根；這些女力展現新北是友善的新住民城市，也希望後續在這塊土地發光發熱。

新北市社會局長張錦麗表示，女性要闖出一片天，比男性困難，尤其這群新住民在生活中不斷淬鍊，參與通譯的培力課程，努力爭取到各單位義務服務，也開發無限潛能，各在餐飲、演藝、商業、公益等事業都有卓越表現。

越南新住民卞柔勻說，初嫁抵台遇人不淑，曾獨自帶著幼女經歷逆境求生的歲月，她刻苦奮發，熬過艱辛，後來遇見生命中的貴人，重組幸福家庭。

多才多藝的卞柔勻在3D果凍藝術創作上發揮才能，曾獲韓國釜山國際烘焙大賽冠軍、比利時觀光美食節線上比賽烘焙金牌；她目前開設藝術手作烘焙教室，看見越南家鄉姊妹能透過烘焙紓壓，解決困擾，感到欣慰。

除培力其他新住民，卞柔勻並投入公益，她說，「以前台灣照顧我，現在該回饋社會」。她在台灣落地生根22年，台灣的歲月比越南還久，已是驕傲的台灣人。

越南的陳秋柳說，她懷著夢想嫁到台灣，曾有10年在公園幫人修剪指甲；剛到台灣語言不通，買菜只好拿出大鈔讓老闆找錢，她曾無法分辨閩南語「麵線」與「味素」的發音，買錯東西讓婆婆哭笑不得。

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她表示，利用越南春捲美食讓女兒與同學分享，打破同儕的藩籬；另因在台灣寫1首歌「我從越南來」，開啟表演生涯，帶著女兒演電視、電影、舞蹈、舞台劇，甚至發揚介紹越南的傳統樂音，讓女兒認識媽媽的母國文化。

新店新住民家庭關懷站負責人張月英與會指出，樂於伸援協助新住民快速融入家庭，她的女兒留學法國帶回中國籍女婿，兒子經商迎回緬甸籍媳婦，家裡是個小聯合國。她陪女婿上街、陪媳婦學語言及才藝技能，媳婦現在不僅語言溝通無礙，還練就一手漂亮的硬筆字。（編輯：戴光育）1110721

新北市社會局21日發表新書「燦爛新女力」，介紹13名飄洋過海來台追夢的女性新住民故事，其中越籍陳秋柳（圖）因在台灣寫了一首歌「我從越南來」，開啟表演生涯，帶著女兒演出電視、電影、舞蹈、舞台劇，介紹越南傳統樂音，同時讓女兒認識媽媽母國文化。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年7月21日