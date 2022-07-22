彰化市未婚聯誼活動 男生80人額滿女生僅8人報名

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（中央社記者吳哲豪彰化22日電）彰化市公所舉辦「2022遇見幸福愛在彰化」未婚聯誼活動，7月20日開放報名，男女各80名，男生已額滿，女生卻只有8人報名；市公所說，女生2人以上報名可打折。

彰化市公所發布新聞指出，市公所在民國108年及109年曾舉辦未婚聯誼活動，今年為回應廣大市民要求，市公所訂於9月3日再次扮起紅娘，舉辦「2022遇見幸福愛在彰化」未婚聯誼活動，提供80對男女覓得良緣的機會。

彰化市公所人員今天指出，活動從20日起開放報名，不到2天時間，男生80人名額已額滿，不過女生只有8人報名。

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市公所指出，活動在彰化市老人文康中心、戶羽機關車園區舉辦，安排分組聯誼、遊戲等活動，讓男女認識彼此，並帶領參加者走過浪漫燈海隧道，搭乘愛情列車航向幸福，最後特別安排優質音樂饗宴及浪漫燭光晚餐。

市公所表示，女生報名費只要新台幣500元，是男生的一半，且2人同行可享8折優惠，3人同行7折，4人同行5折，報名額滿截止，呼籲女性朋友踴躍報名。（編輯：郭諭儒）1110722