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李俊俋拜會翁章梁 商討年底選舉區域聯合作戰

2022/7/22 19:28（7/22 19:41 更新）
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民進黨嘉義市長參選人李俊俋（圖）22日表示，向嘉義縣長翁章梁請益是私人行程並未公開，雙方針對區域治理模式、雲嘉嘉區域合作打選戰等構想做初步交流，李俊俋也認為，嘉義縣市共盟則互榮。中央社記者蔡智明攝 111年7月22日
民進黨嘉義市長參選人李俊俋（圖）22日表示，向嘉義縣長翁章梁請益是私人行程並未公開，雙方針對區域治理模式、雲嘉嘉區域合作打選戰等構想做初步交流，李俊俋也認為，嘉義縣市共盟則互榮。中央社記者蔡智明攝 111年7月22日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣22日電）民進黨嘉義市長參選人李俊俋昨天喊出「區域聯合打選戰」，今天即拜會爭取連任同黨籍嘉義縣長翁章梁，商討年底聯合打選戰。李俊俋說，嘉義縣市能共盟則互榮。

李俊俋昨天在嘉義市城隍廟舉行黨公職團結誓師大會，提出打選戰必須縣市合作的構想，並喊出「綠營團結合作，區域聯合打選戰」，今天上午馬上到嘉義縣長官邸拜會同為民進黨籍的翁章梁，雙方會談約50分鐘。

李俊俋接受中央社記者訪問表示，今天向翁章梁請益是私人行程並未公開，雙方針對區域治理模式、雲嘉嘉區域合作打選戰等構想做初步交流，他近期也規劃拜訪民進黨雲林縣長參選人劉建國。

李俊俋說，嘉義縣市共盟則互榮，在總統府擔任副秘書長時看到世界已經有所改變，從過去國與國的競爭到現在的互助合作，城市治理也要改變過去自我發展和彼此競爭的方式。

翁章梁告訴中央社記者，除談到區域聯合打選戰，與李俊俋也針對嘉義市爭取建造輕軌連結嘉義高鐵站、縣市交界區域排水治水等議題交換意見。

翁章梁指出，嘉義火葬場聯外道路打通計畫獲得中央補助，就是縣市政府合作的成果，嘉義縣市是生活共同圈，相互合作才能共榮。（編輯：謝雅竹）1110722

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