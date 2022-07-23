「夜探知本」森林夜觀活動 探訪仲夏自然世界

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣23日電）林務局台東林管處29日起連續7週的週五、六晚間，推出「夜探知本」森林夜觀活動，帶大家漫步靜謐的知本國家森林遊樂區，仰望仲夏璀璨星空。

台東林管處今天發布新聞稿表示，開辦知本國家森林遊樂區夜觀活動，讓蒞臨台東知本的遊客，在夜間入園生態體驗，同時也透過與策略聯盟飯店攜手提供住宿旅客優惠方案，共同為提振知本溫泉地區觀光產業盡份心力。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台東林管處表示，為提升夜觀體驗活動品質，採總量管制及小隊伍行進，以盡可能友善及降低干擾模式，引導遊客進入園區享受夏夜的靜謐，並觀察夜間森林裡的各種美好。

「夜探知本」活動7月29日起至9月10日間，每週五、六舉行，每晚2梯次共計4隊，循不同路線進入園區夜觀。為降低對野生動物干擾，每隊20人為限，遊程約1.5小時，一般民眾及3歲以上兒童每人新台幣300元，策略聯盟飯店住客優惠價每人250元。（編輯：郭諭儒）1110723