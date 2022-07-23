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台南小黃公車闢20條路線 提升偏鄉交通便利性

2022/7/23 11:35（7/23 11:46 更新）
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台南市小黃公車已開闢20條路線，涵蓋台南14個行政區，更首創「預約站牌」服務，提升偏鄉交通便利性。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年7月23日
台南市小黃公車已開闢20條路線，涵蓋台南14個行政區，更首創「預約站牌」服務，提升偏鄉交通便利性。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年7月23日
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（中央社記者張榮祥台南23日電）台南市政府民國108年起大力推動小黃公車政策，如今已開闢20條路線，涵蓋台南14個行政區，且在需求不明顯的散村地方設置「預約站牌」，提升偏鄉交通便利性。

台南市政府今天發布新聞稿指出，台南市小黃公車已開闢20條路線，涵蓋台南14個行政區，包括白河、玉井、楠西、官田、大內、南化、左鎮、關廟、龍崎、北門、學甲、將軍、七股及佳里等，主要服務聚落密度分散、公共運輸需求分散或原有支線公車運量小於每班次3人以下的地區。

台南市長黃偉哲表示，小黃公車深入偏遠地區鄰里巷道間服務，滿足民眾最後一哩路的交通需求，至今已累積逾6萬5000人次搭乘，滿意度高達9成5以上，深受市民好評。

此外，市府更設置「預約站牌」，提升小黃公車的服務彈性。「預約站牌」設置於需求不明顯的散村地方，沒有實際的公車路線經過，也不提供固定班次服務，只要民眾預約叫車，小黃公車就會前往「預約站牌」載送。

而在「預約站牌」方圓1公里內預約叫車，小黃公車還能「到府接送」，不僅確保民眾有需要就有車可搭，還可避免傳統公車空車行駛的資源浪費，讓公共運輸資源有效利用。

目前白河區仙草社區發展協會、岩前教會，龍崎區土崎里活動中心、中坑里清水宮、普陀山觀音寺、大坪里活動中心、番社永安宮、外面埤仔、內面埤仔、三里分玉皇宮、龍船窩紫竹寺、楠西區埔頭社區、鳳萊園、開王殿等設有「預約站牌」。

小黃公車收費比照公車，同享基本里程8公里免費、轉乘優惠等折扣，如使用敬老卡、愛心卡也享有免費搭乘。（編輯：郭諭儒）1110723

黃偉哲
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