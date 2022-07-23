疫情釀捐款驟減 蜜蜂工坊義賣助台東植物人安養

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（中央社記者盧太城台東縣23日電）受到COVID-19疫情影響，創世基金會捐款驟減，「蜜蜂工坊」做公益，製作甜蜜蜂箱組及蜂蜜黑木耳飲義賣，所得捐助創世台東分院植物人安養。

創世基金會台東分院長王玉鳳今天告訴中央社記者，往年創世在台東南京路辦理大型園遊會，活動所得挹注植物人服務。今年原訂7月16日辦理，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情被迫取消，導致收入短少，加上疫情造成捐款減少，院民衛材吃緊，但植物人服務「沒有空窗期」。

「蜜蜂工坊」對此特別組成專案小組，設計甜蜜蜂箱組，包含捏捏蜂蜜1支、頂級馥皇蜂蜜1瓶、蜂蜜黑木耳飲2瓶、小瓜呆脆迪酥量販包（蜂蜜牛奶口味）1盒、可口奶滋量販包（蜂蜜燕麥口味）1盒，物超所值，同時可做公益。

王玉鳳表示，目前創世台東分院內義賣甜蜜蜂箱組80組及蜂蜜黑木耳飲100箱，數量有限；「蜜蜂工坊」官網販售甜蜜蜂箱組20組，也捐助創世台東植物人安養。

王玉鳳說，目前院內安養50名植物人，每月需2萬1000片尿布，炎炎夏日，更需維持乾爽潔淨，期盼民眾每天省下新台幣10元，月助300元，或預訂義賣品，守護植物人，義賣專線（089）220848。（編輯：戴光育）1110723