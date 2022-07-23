更多編輯台推薦新聞：
曾格爾無氧完攀K2台灣第一人 自揭末段邊哭邊爬戰勝人類極限
運動

曾格爾無氧完攀K2台灣第一人 自揭末段邊哭邊爬戰勝人類極限

圖輯／新竹棒球場前世今生 職棒元年封王地 緊鄰民宅看免錢
運動

圖輯／新竹棒球場前世今生 職棒元年封王地 緊鄰民宅看免錢

法國熱浪來襲如烤箱 逾7成民眾不裝冷氣佛系避暑
國際

法國熱浪來襲如烤箱 逾7成民眾不裝冷氣佛系避暑

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看
生活

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

疫情釀捐款驟減 蜜蜂工坊義賣助台東植物人安養

2022/7/23 12:42
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣23日電）受到COVID-19疫情影響，創世基金會捐款驟減，「蜜蜂工坊」做公益，製作甜蜜蜂箱組及蜂蜜黑木耳飲義賣，所得捐助創世台東分院植物人安養。

創世基金會台東分院長王玉鳳今天告訴中央社記者，往年創世在台東南京路辦理大型園遊會，活動所得挹注植物人服務。今年原訂7月16日辦理，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情被迫取消，導致收入短少，加上疫情造成捐款減少，院民衛材吃緊，但植物人服務「沒有空窗期」。

「蜜蜂工坊」對此特別組成專案小組，設計甜蜜蜂箱組，包含捏捏蜂蜜1支、頂級馥皇蜂蜜1瓶、蜂蜜黑木耳飲2瓶、小瓜呆脆迪酥量販包（蜂蜜牛奶口味）1盒、可口奶滋量販包（蜂蜜燕麥口味）1盒，物超所值，同時可做公益。

王玉鳳表示，目前創世台東分院內義賣甜蜜蜂箱組80組及蜂蜜黑木耳飲100箱，數量有限；「蜜蜂工坊」官網販售甜蜜蜂箱組20組，也捐助創世台東植物人安養。

王玉鳳說，目前院內安養50名植物人，每月需2萬1000片尿布，炎炎夏日，更需維持乾爽潔淨，期盼民眾每天省下新台幣10元，月助300元，或預訂義賣品，守護植物人，義賣專線（089）220848。（編輯：戴光育）1110723

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族