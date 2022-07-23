民進黨澎湖縣長提名 黨中央25日起最關鍵民調

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（中央社澎湖縣23日電）澎湖縣長選舉，民進黨黨內提名人選，可望在最後一波的民調後確定，高雄立委趙天麟今天跨海陪同前澎湖縣長陳光復掃街拜票。

年底澎湖縣長選舉，除了現任馬公市長葉竹林率先表態以無黨籍身分參選外，國民黨則在上週提名現任縣長賴峰偉尋求連任，僅剩民進黨尚未完成提名，黨內有前縣長陳光復與議員陳慧玲2人爭取出線。

民進黨中央原本屬意立委楊曜參選，但再其表態個人身體狀況無意後，決定在25日至29日間再進行最後一次民調，來決定提名人選。

高雄市立委趙天麟今天在民調最關鍵時刻，跨海前來陪同陳光復掃街拜票，籲請澎湖鄉親民調唯一支持陳光復。趙天麟在接受媒體訪表示，年底縣長選舉，民進黨一定要推出最強參選人來參選。他盛讚陳光復有經驗、即戰力，縣政推動可馬上上手，在黨內提名前最關鍵的民調，澎湖鄉親唯一支持陳光復。

民進黨在澎湖黨內縣長提名最關鍵時刻，除有趙天麟跨海陪同陳光復掃街拜票外，24日將有立委王定宇、25日市議員李雅慧與黃秋媖等人跨海陪同掃街拜票，籲請澎湖鄉親支持陳光復，一起來光復澎湖。

至於黨內另一名積極爭取提名的議員陳慧玲，雖沒有公開的行程，但在臉書逐步發表「想完成的事」系列政見，工作人員在競選辦公處全力進行民調前的電話支持行動，以爭取民調勝出。（編輯：黃世雅）1110723