豐原武德宮贈匾 盧秀燕：感謝貢獻社會庇佑地方

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（中央社記者郝雪卿台中24日電）豐原武德宮主祀五路財神爺，台中市長盧秀燕今天前往參拜祈福及贈匾「澤厚民豐」時表示，感謝廟方長期以來對社會的貢獻，也期望五路財神爺庇佑地方興旺，市民平安健康。

盧秀燕因腳傷請假2天，昨天雖然恢復上班，但都在市府內，下午她在民政局長吳世瑋等人陪同下前往武德宮參拜時致詞表示，這是她腳傷後的第一個公開對外行程，獻給武德宮。

盧秀燕指出，現在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情比較緩和，台中最重要的就是拚經濟，讓市民好生活，所以專程來參拜，希望在後疫情時代，市運昌隆，台中持續拚經濟，讓市民好生活。

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盧秀燕認為，武德宮長期從事社會救濟工作，例如每年舉辦愛心白米布施，也是全台第一間進香行程安排到育幼院行善的廟宇，每週三及週五更固定發放愛心物資，感謝武德宮長期以來對社會的貢獻，也期望五路財神爺庇佑地方興旺、風調雨順、市民都平安健康。

吳世瑋表示，豐原武德宮於民國95年分靈自北港武德宮，成立豐原財神會，當時尚未籌建正式廟宇，民國101年時財神爺指示建廟，經信徒捐獻完成建廟經費籌措，僅花100天即興建完成，102年於現址入火安座，廟方積極發揚財神爺的濟世精神，並於104年成立豐原武德慈善會，多年來持續幫助弱勢族群、關懷獨居老人、照顧貧困幼童就養就學。（編輯：黃世雅）1110724