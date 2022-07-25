高市大林蒲遷村尋求共識 陳其邁：爭取居民最大權益

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（中央社記者蔡孟妤高雄25日電）高雄市政府推動大林蒲遷村，已召開過2次說明會，至今仍在與居民尋求共識。高雄市長陳其邁今天表示，市府會持續舉辦說明會凝聚共識，謙虛聆聽各界意見，為居民爭取最大權益。

針對大林蒲遷村案，高市府和經濟部分別於去年3月及今年3月舉行說明會，但部分居民對補償方案仍有疑慮，市府至今持續與居民溝通中。

對此，陳其邁下午接受媒體聯訪時說，市府會尊重居民意願，以「歡喜搬新厝」為原則，並充分保障居住權、財產權等，持續舉辦說明會來凝聚共識。

陳其邁說，若再舉行第3場說明會仍不夠，就舉行第4場，第4場不夠就辦第5場，這是地方大事，市府會謙虛聆聽各界意見，整合居民最大共識，並為居民爭取最大權益。

國民黨高雄市長參選人柯志恩今天上午在台北接受廣播節目專訪，下午與前台北市議員羅智強合體造勢。陳其邁今天唯一的公開行程，則是下午出席中正國小參加2022年美國小馬聯盟野馬級世界少棒錦標賽授旗儀式，並接受媒體聯訪。

被問到跟柯志恩有關的議題，陳其邁今天仍維持一貫「市政優先」態度，強調自己關心的是市政，其他不是關心重點，「我們市政建設實實在在做事，這是市長最重要工作」。

陳其邁說，今天主要關心中正國小棒球隊出征，他也準備成立後援會替棒球隊應援加油，「這是我們比較關心的事，市政建設是一步一腳印、實在做事，這才是市民關心的重點」。（編輯：黃世雅）1110725