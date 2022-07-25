三井台中LaLaport上梁 規劃年底開幕翻轉舊城區

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三井台中東區LaLaport購物中心25日舉行上梁儀式，台中市長盧秀燕（右）與台灣三井不動產集團董事長久一康洋（左）出席。中央社記者蘇木春攝 111年7月25日

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（中央社記者蘇木春台中25日電）三井台中東區LaLaport購物中心今天舉行上梁儀式，規劃年底將開幕營運。台中市長盧秀燕出席致詞時表示，感謝三井集團投資，屆時舊城區將會有重大翻轉。

台中市政府經濟發展局說明，LaLaport購物中心是三井集團繼台中港Outlet Park後，布局台中的第2件大型投資案，於民國109年6月24日動工興建，預計將創造2500個就業機會，規劃年底開幕營運。

台中東區LaLaport購物中心今天舉行上梁儀式，盧秀燕、台灣三井不動產集團董事長久一康洋、立法委員黃國書，以及在地議員等人皆出席。

盧秀燕致詞時表示，非常感謝三井集團願意在台中東區加碼投資，三井集團自108年與台糖公司簽訂土地合約後，市府隨即成立跨局處專案小組，協助投資案通過多項行政程序，接下來也會密切協助順利取得使照如期開幕營運。

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盧秀燕指出，LaLaport屆時將結合東區建國市場、帝國糖廠、湖濱生態園區景點及台中火車站周邊發展，帶動觀光人流及商機，屆時舊城區、東區，甚至中區等地都會有重大翻轉。

久一康洋說，東區LaLaport定位為親子型購物中心，將引進270家店舖，109年動工以來，克服COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、缺水等挑戰，目前工程順利進行，盼及早開幕打造東區休閒新地標。（編輯：陳仁華）1110725