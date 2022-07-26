騎自行車遊花東 3條路線賞縱谷風光享優惠

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

騎乘自行車遊花東，縱管處推出「徐行縱谷、玩騎認證享好禮」活動，即日起至10月31日玩騎3條路線，可獲限量好禮，也可搭配「悠遊國旅」住宿優惠。（縱管處提供）中央社記者李先鳳傳真 111年7月26日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳花蓮縣26日電）騎乘自行車遊花東，縱管處推出「徐行縱谷、玩騎認證享好禮」活動，即日起至10月31日玩騎3條路線，可獲限量好禮，還能搭配「悠遊國旅」住宿優惠，最高折抵新台幣1300元。

花東縱谷國家風景區管理處發布訊息表示，延續交通部觀光局今年初舉辦的多元自行車路線「Go Bike TAIWAN 玩騎認證」活動，規劃推出「洄瀾漫波」、「森林溫泉」、「田園風光」3條自行車多元路線。

「洄瀾漫波線」全長52.8公里，途經太魯閣國家公園、七星潭與鯉魚潭，可同時滿足峽谷、湖泊及海岸截然不同的自然風貌。

「森林溫泉線」全長達71.4公里，從光復到玉里，結合花蓮糖業、阿美族文化、瑞穗溫泉，騎乘享受全台最美的193縣道沿途風景，並到訪世界級景觀歐亞大陸板塊與菲律賓海板塊交界處。

「田園風光線」全長37.6公里，騎行在稻米的故鄉池上及關山，中央山脈與稻田景觀盡收眼底。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

縱管處表示，贈品特別與路線起迄點鄰近的農會或農會超市合作兌獎，包含全家壽豐店、光豐農會超市、全家玉溪店、池上直銷驛站、關山農會超市等。

民眾可依照騎乘路線規劃，以「環騎圓夢」或其他可紀錄軌跡APP，於指定景點完成人、車、景合影，並將玩騎路線軌跡圖及照片上傳並公開分享至個人臉書或IG，標記「#徐行縱谷」及所騎乘路線名稱，即可到指定地點兌換壽豐鯛魚酥、太巴塱紅糯米、赤科山金針、池上米爆米花、關山甜酒米醬豆腐乳等在地農特產品。（編輯：郭諭儒）1110726