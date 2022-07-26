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台中開設疫苗快打站 為長者接種第4劑

2022/7/26 13:03
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（中央社記者郝雪卿台中26日電）因應中央宣布65歲以上長者施打第4劑疫苗獎勵措施延到7月底，台中市長盧秀燕今天宣布，將於28到29日開設46處快打站，為符合資格的長者施打疫苗。

盧秀燕上午在市政會議中說明COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情表示，持續提高疫苗覆蓋率，統計至上午8時止，第1劑接種人數271萬6103人，涵蓋率97.03%；第2劑253萬2201人，涵蓋率90.46%；第3劑208萬3614人，涵蓋率74.43%；第4劑23萬1049人，涵蓋率8.25%。

因應中央日前宣布65歲以上長者接種獎勵延期至7月31日，盧秀燕表示，為維護長輩權益，規劃28、29日開設長者快打站，提供符合資格施打者500元禮券及免費2劑快篩試劑，由留觀區工作人員統一發送。

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盧秀燕指出，預計開設46處快打站（45處快打站及梨山衛生所）共62場次，為設籍台中市65歲以上長者、55歲以上原住民接種第4劑莫德納疫苗，預估全市約7萬人可施打，由各區公所統一造冊、發放疫苗接種通知單接種。

台中市民政局長吳世瑋表示，這次快打站開設「分里、分時段」分流接種，民眾無須另外申請或預約，請民眾按通知時間、地點，攜帶通知書、健保卡、身分證、小黃卡，並事先填妥疫苗接種評估及意願書前往接種。（編輯：郭諭儒）1110726

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