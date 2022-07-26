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高市仁武安居社宅動土 預計114年8月完工

2022/7/26 16:32（7/26 17:01 更新）
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高雄市政府26日舉行「仁武安居社會住宅新建統包工程開工動土典禮」，市長陳其邁（前左3）等人出席。中央社記者蔡孟妤攝 111年7月26日
高雄市政府26日舉行「仁武安居社會住宅新建統包工程開工動土典禮」，市長陳其邁（前左3）等人出席。中央社記者蔡孟妤攝 111年7月26日
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（中央社記者蔡孟妤高雄26日電）高雄市「仁武安居」社宅今天動土，這是高雄市長陳其邁上任後，中央與地方合作興建的第10處社宅開工。「仁武安居」將規劃340戶社會住宅，預計114年8月完工。

高市府今天舉行「仁武安居社會住宅新建統包工程開工動土典禮」，陳其邁及內政部次長花敬群、高雄市副市長林欽榮等人出席。

陳其邁說，高雄市目前已有10處社宅動土，市府將與中央合作，以全市興建1萬2000戶社宅為目標，解決居住問題；同時也擴大租金補貼，減輕租屋族負擔。

花敬群致詞表示，高市府特別設置「高雄市社會住宅推動整合平台」協助國家住都中心推展各項工程有效進展，是最有效率、最熱情也最積極的縣市。

高雄市都發局表示，「仁武安居」位於水管路旁，正對仁武運動公園，附近有仁武國小、仁武高中、中山大學仁武校區等各級學校，基地面積約6191平方公尺，統包工程費約新台幣12.67億元。

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都發局指出，「仁武安居」採通用設計，規劃1至3房型總計340戶全齡社宅，地面層設置集會空間及托嬰中心、日照中心等社福設施，也納入防疫住宅、綠建築、智慧建築及耐震等設計，預計民國114年8月完工。

對於國民黨高雄市長參選人柯志恩解除COVID-19（2019冠狀病毒疾病）自主健康管理期，今天從旗津區開始跑公開行程，陳其邁僅表示，對他來說現在就是市政優先，今天關心社會住宅，解決年輕人居住問題。（編輯：黃世雅）1110726

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