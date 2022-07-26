復出首站到旗津拜票 柯志恩：觀光是未來重要政見

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國民黨高雄市長參選人柯志恩（左2）26日到旗津拜票，她表示，旗津是觀光重鎮，觀光是她未來政見很重要的主軸。中央社記者蔡孟妤攝 111年7月26日

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（中央社記者蔡孟妤高雄26日電）國民黨高雄市長參選人柯志恩今天到旗津拜票，柯志恩說，旗津是觀光重鎮，觀光是她未來政見是很重要的主軸；雖然她比較慢來高雄，「但慢沒關係，最好的選擇才是最重要的」。

柯志恩結束COVID-19（2019冠狀病毒疾病）自主健康管理期，今天第一天開始跑公開行程，首站來到旗津區，包括拜訪旗後商圈發展協會、廟前路掃街拜票及參拜天后宮、廣濟宮等廟宇，不少民眾也主動和她合影、問候。

柯志恩說，旗津是觀光重鎮，觀光也是她未來政見很大的主軸，尤其疫情後，旗津生意也受到很大影響，這是她解除自主健康管理期後，首站拜訪旗津的原因。

柯志恩表示，明天競選團隊空戰部隊將到齊，週五會公布新的競選團隊成員，空戰、路戰都會加快腳步，讓剩下的時間，做最有效的運用。她也坦言，高雄很多人可能還不認識她，她要讓大家多認識她，進而認同她，支持度爬升指日可待。

柯志恩還說，通往旗津的第2條過港隧道應該盡快籌畫，旗津有很多老人，醫療部分也可以再加強；另為促進觀光，也要讓交通更便利，並注意海岸線安全管理。

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柯志恩也在旗津區舉辦國民黨提名同志推介會，與國民黨高雄市議員陳美雅、蔡金晏合體拜票。她對旗津鄉親說，雖然她比較慢來高雄，「但慢沒有關係，最好的選擇才是最重要的」，她有熱忱及決心，要把高雄帶往更好方向。

前高雄市副市長、柯志恩競選團隊主委葉匡時近日騎自行車摔傷骨折，柯志恩說，她有持續與葉匡時保持聯絡，葉匡時已開完刀，一切順利。被問到對高雄選戰的影響，她笑說，葉匡時是用腦在操盤大局，「應該沒傷到腦，沒問題」。（編輯：黃世雅）1110726