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遏阻汽機車噪音 台南聲音照相半年告發50件

2022/7/27 10:29
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（中央社記者張榮祥台南27日電）遏阻汽機車擾人噪音，台南市政府運用「聲音照相」科技執法，目前已備妥架設4套固定式及2套移動式設備，今年1月至6月共開單告發50件。

市府環保局今天發布新聞稿指出，台南市取締汽機車擾人噪音，除市警局和監理單位聯合稽查，環保局也運用「聲音照相」科技執法，讓市區路段汽機車噪音陳情，從1天逾200件降至30多件。

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目前環保局已備妥架設4套固定式及2套移動式聲音照相設備，固定式聲音照相設備24小時抓噪音，龍崎區、白河區、玉井區、新化區等山區道路，以及人口密集的東區、永康區、安平區等重要交通幹道是熱門部署區域；移動式聲音照相則是人帶著設備機動出勤。

環保局表示，聲音照相設備遏阻高噪音汽機車效果佳，固定式設備架設一段時間後會更換地點，環保局統計，今年1月至6月聲音照相設備告發汽機車噪音50件；市警局及監理單位聯合稽查取締噪音車共攔查725輛，其中噪音檢測156輛，不合格91輛，召回檢測34輛，依法開罰新台幣1800元至3600元。（編輯：陳仁華）1110727

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