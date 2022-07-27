高溫炎熱無雨 玉里長良地區受惠水利建設擴大灌溉

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（中央社記者李先鳳花蓮27日電）高溫炎熱，花蓮縱谷已20多天未下雨，稻米之鄉玉里已啟動輪灌；長良地區受惠政府投入經費，設多條灌溉渠道，近300公頃農地有水可用，農委會主委陳吉仲承諾將持續照顧農民。

陳吉仲今天到花蓮玉里鎮長良有機集團栽培區視察擴大灌溉服務成果，民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka也出席，Kolas致詞表示，她在玉里出生，走出家門就看見一片稻田景色，長輩說玉里米好吃來自於空氣好、水源充沛。

Kolas說，幾年前她任立委時，和當時擔任花蓮區域立委的蕭美琴一起到地方，聽到農民因缺水叫苦；氣候變遷影響，若加上基礎建設未解決，缺水會成為農業嚴重問題，改制後的農水署協助解決長良地區缺水問題，身為玉里鎮民感謝農委會對玉里的照顧，希望地方愈來愈好。

陳吉仲表示，駐美代表蕭美琴過去擔任花蓮區域立委時，爭取經費改善灌溉水路，看到蕭美琴和Kolas對鄉土的愛深受感動；水資源對農業相當重要，水利會過去服務灌區內，改制後對農民照顧不僅限於灌區內。

陳吉仲說，看到長良有機集團栽培區進行擴大灌溉服務，就是具體行動，共有1條幹線、4條支線、13條分線等灌溉渠道將於明年全部完成，供250公頃以上農地面積有水可用，也讓產量提高、農民收益增加。

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農委會表示，過去長良有機集團栽培區使用的是長良圳所剩不多的灌溉尾水，導致作物量不穩定，當地有機農業發展嚴重受限。為改善當地用水困境，農水署積極辦理擴大灌溉服務，引進現代化農田水利設施。

長良有機集團栽培區域灌溉渠道總長約18公里，經評估改善經費約新台幣1億元，目前已陸續投入5000多萬元，已改善灌溉水路約10.5公里，設置73座構造物，今年持續完成剩下的50%改善工程，減少滲漏水損失，受益總面積300公頃、受益農戶共73戶。（編輯：郭諭儒）1110727