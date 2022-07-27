更多編輯台推薦新聞：
影片／漢光演習76名傘兵盤旋成功著陸 民眾圍觀直呼像電影場景
政治

影片／漢光演習76名傘兵盤旋成功著陸 民眾圍觀直呼像電影場景

冬雪減少夏季熱浪來襲 阿爾卑斯山冰川消融速度創紀錄
國際

冬雪減少夏季熱浪來襲 阿爾卑斯山冰川消融速度創紀錄

烏克蘭人社群對抗俄羅斯觀點 盼拉近與台灣距離
政治

烏克蘭人社群對抗俄羅斯觀點 盼拉近與台灣距離

頭痛想吐全身無力可能中暑了 熱傷害預防急救一篇看懂
生活

頭痛想吐全身無力可能中暑了 熱傷害預防急救一篇看懂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
蘋果新聞網出售遲未定案8/9將裁員 經部：未收到交易申請
首頁 / 地方

共機頻擾台柯文哲辦雙城論壇 民進黨團轟藐視議會

2022/7/27 14:58（7/27 15:04 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北27日電）台北市長柯文哲今天中午赴台北市議會民進黨團說明重大政策，黨團總召江志銘批柯文哲在共機擾台期間執意要辦雙城論壇，要求雙城論壇的預算不得動支，譴責柯文哲藐視議會。

柯文哲今天中午率市府團隊至台北市議會民進黨團說明重大政策。黨團總召江志銘表示，柯文哲最近翻臉如同翻書，把北市停發重陽敬老金的責任推給前社會局長許立民，柯文哲已信用破產， 今天拜會黨團「一點意義都沒有」。

江志銘說，柯文哲不顧議會決議，在共機擾台下執意要辦台北上海雙城論壇，黨團要求雙城論壇的預算不得動支，譴責柯文哲藐視議會的行為。

議員阮昭雄也表示，抗中保台與否是一回事，重點是市府到底把議會的附帶決議當成什麼？如果市府一定要執行，至少要知會議會，柯文哲此舉對府會關係不好，希望柯文哲在任期的最後，把府會之間建立好的互動模式。

柯文哲回應，正是覺得兩岸之間一定有衝突、也有各自的堅持，就是因為如此才一定要辦論壇，重申「互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作，最後互相諒解」。

柯文哲說，不一定每件事一定要惡言相向，「可以合作的時候合作，應該競爭的時候競爭，必須對抗的時候對抗」，當然每個政黨有各自表述，都尊重。

台北市議會審議台北市政府今年度總預算案，針對舉辦雙城論壇預算案，民進黨提但書指若共機、共艦持續擾台則不得動支預算，獲藍營同意達決議。（編輯：李亨山）1110727

柯文哲
不當黨產案 朱立倫：救國團哪裡是屬於國民黨 柯文哲：砍敬老金溝通差 沒有怪罪許立民
江志銘
拜會民進黨團 陳時中：未來市府會做事且做對事 雙城論壇舉辦時程 柯文哲：雙方協商完才公布
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族