共機頻擾台柯文哲辦雙城論壇 民進黨團轟藐視議會

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（中央社記者陳怡璇台北27日電）台北市長柯文哲今天中午赴台北市議會民進黨團說明重大政策，黨團總召江志銘批柯文哲在共機擾台期間執意要辦雙城論壇，要求雙城論壇的預算不得動支，譴責柯文哲藐視議會。

柯文哲今天中午率市府團隊至台北市議會民進黨團說明重大政策。黨團總召江志銘表示，柯文哲最近翻臉如同翻書，把北市停發重陽敬老金的責任推給前社會局長許立民，柯文哲已信用破產， 今天拜會黨團「一點意義都沒有」。

江志銘說，柯文哲不顧議會決議，在共機擾台下執意要辦台北上海雙城論壇，黨團要求雙城論壇的預算不得動支，譴責柯文哲藐視議會的行為。

議員阮昭雄也表示，抗中保台與否是一回事，重點是市府到底把議會的附帶決議當成什麼？如果市府一定要執行，至少要知會議會，柯文哲此舉對府會關係不好，希望柯文哲在任期的最後，把府會之間建立好的互動模式。

柯文哲回應，正是覺得兩岸之間一定有衝突、也有各自的堅持，就是因為如此才一定要辦論壇，重申「互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作，最後互相諒解」。

柯文哲說，不一定每件事一定要惡言相向，「可以合作的時候合作，應該競爭的時候競爭，必須對抗的時候對抗」，當然每個政黨有各自表述，都尊重。

台北市議會審議台北市政府今年度總預算案，針對舉辦雙城論壇預算案，民進黨提但書指若共機、共艦持續擾台則不得動支預算，獲藍營同意達決議。（編輯：李亨山）1110727