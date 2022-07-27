台中3天2起槍擊案 警察局長稱民代見縫插針惹議

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（中央社記者趙麗妍、郝雪卿台中27日電）台中市3天內發生2起槍擊案，民進黨台中市議會黨團今天公布影片指出，台中市警察局長蔡蒼柏指民代見縫插針造成社會恐慌，發言不當。台中警察局表示，不必過度聯想。

台中市3天內發生2起槍擊案造成1死1傷，台中市警察局26日起執行為期一週的肅槍專案，昨天晚間動員700多名警力，蔡蒼柏親自領軍上陣，率隊前往西屯區一家知名酒店展開臨檢勤務。

民進黨台中市議會黨團今天下午召開記者會，公布一段肅槍專案行前勤教影片，影片中，蔡蒼柏指稱民代見縫插針造成社會恐慌，一定要做這個動作（肅槍專案），不然又會炒作台中是慶記（台語：子彈）之都，造成人民恐慌。

民進黨台中市議會黨團總召、市議員江肇國指出，肅槍專案是維護治安必要工作，不是給民代、媒體一個交代，以此心態無法守護台中治安，台中市長盧秀燕不出面、局長亂放話，市民每天擔心受怕，要求市長道歉。

對此，台中市警察局透過文字稿回應，蔡蒼柏意在第一線執法員警實施肅槍專案時表達決心，激勵基層員警信心，力挺基層員警捍衛台中治安的努力，不必過度聯想。

台中市警察局表示，台中市在民國110年全般刑案發生數、犯罪指標發生數、暴力犯罪發生數等多項指標，在6都均為「最低」及「次低」，111年上半年各項犯罪指標，也是6都中「最低」。遇有案件發生，以玩笑用語「慶記之都」冠名台中市，抹煞警察維護治安的努力，深表遺憾。

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立法院副院長、民進黨台中市長參選人蔡其昌接受媒體聯訪時表示，蔡蒼柏的發言難道是告訴大家，行動只是在應付、作秀給民代及媒體看，只會在臉書震怒的市長、把責任推給民代和媒體的局長，不能讓市民安心，警察局長荒謬言行，盧秀燕應向社會大眾說清楚。

盧秀燕上午在臉書發文指出，台中好不容易改善的治安，不容重新受到挑戰，警察是治安工作第一線，請市民給他們支持，市長會做警察的後盾。「做不夠好的，秀燕面對檢討，絕不閃躲；做得不錯的，則請將掌聲留給市府同仁、議員與市民」。（編輯：郭諭儒）1110727