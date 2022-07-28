新港奉天宮鬼月封鐘鼓 避免誤敲驚嚇好兄弟

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嘉義縣新港奉天宮「封鐘鼓」儀式28日（農曆6月最後一天）舉行，奉天宮董事長何達煌在誦經儀式結束後，用封條綁住鐘錘，將鼓樓用封條封起來，完成「封鐘鼓」儀式。中央社記者蔡智明攝 111年7月28日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣28日電）農曆7月明天即至，嘉縣新港奉天宮遵循百年傳統今天「封鐘鼓」，避免鬼月時被不知情者誤敲，驚嚇來到陽間接受普度的「先民、好兄弟」，到農曆8月1日上午5時鐘鼓才重新開封。

新港奉天宮「封鐘鼓」儀式今天上午（農曆6月最後一天）舉行，誦經團以「媽祖經」等經文，祈求眾神為民消災解厄，保佑信徒平安，奉天宮董事長何達煌與董監事向媽祖上香後，用封條綁住鐘錘，將鼓樓用封條封起來，完成「封鐘鼓」儀式。

何達煌接受媒體聯訪表示，每逢農曆初一、十五及十四、月底4天，奉天宮早晚都會鳴鐘擊鼓，以示敬神，但媽祖不忍心農曆7月來到陽間的「先民、好兄弟」聽到鐘鼓聲後，受到驚嚇不敢接受普度，因此在鬼月封鐘鼓，此傳統已延續百年。

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何達煌說，鬼月封鐘鼓是媽祖慈悲普度眾生的具體表現，即使人人懼怕無形的「好兄弟」，媽祖一樣關懷。另外，廟方在農曆7月整整1個月都不燃放鞭炮，也不誦經，直到農曆8月1日上午5時將鐘鼓重新開封。

何達煌強調，這兩年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情造成全球動盪、人心惶惶，新港奉天宮特別舉辦「壬寅年中元普度靈寶啟燈消災拔薦齋壇超度法會」，國曆8月3日至5日特聘高功道長於奉天宮前廣場舉行，為信眾消災祈福。（編輯：陳仁華）1110728