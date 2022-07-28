更多編輯台推薦新聞：
5流星雨同場每小時約50顆 7/31前仰頭就能見
生活

5流星雨同場每小時約50顆 7/31前仰頭就能見

台灣原創BL作品登2022漫博會 奇幻校園搞笑主題百花齊放
文化

台灣原創BL作品登2022漫博會 奇幻校園搞笑主題百花齊放

鵝鑾鼻公園考古 清大研究團隊挖出約4000年前文資
文化

鵝鑾鼻公園考古 清大研究團隊挖出約4000年前文資

分科測驗成績查詢看這裡 111年各科5標一覽
生活

分科測驗成績查詢看這裡 111年各科5標一覽

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

新港奉天宮鬼月封鐘鼓 避免誤敲驚嚇好兄弟

2022/7/28 13:48（7/28 14:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
嘉義縣新港奉天宮「封鐘鼓」儀式28日（農曆6月最後一天）舉行，奉天宮董事長何達煌在誦經儀式結束後，用封條綁住鐘錘，將鼓樓用封條封起來，完成「封鐘鼓」儀式。中央社記者蔡智明攝 111年7月28日
嘉義縣新港奉天宮「封鐘鼓」儀式28日（農曆6月最後一天）舉行，奉天宮董事長何達煌在誦經儀式結束後，用封條綁住鐘錘，將鼓樓用封條封起來，完成「封鐘鼓」儀式。中央社記者蔡智明攝 111年7月28日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣28日電）農曆7月明天即至，嘉縣新港奉天宮遵循百年傳統今天「封鐘鼓」，避免鬼月時被不知情者誤敲，驚嚇來到陽間接受普度的「先民、好兄弟」，到農曆8月1日上午5時鐘鼓才重新開封。

新港奉天宮「封鐘鼓」儀式今天上午（農曆6月最後一天）舉行，誦經團以「媽祖經」等經文，祈求眾神為民消災解厄，保佑信徒平安，奉天宮董事長何達煌與董監事向媽祖上香後，用封條綁住鐘錘，將鼓樓用封條封起來，完成「封鐘鼓」儀式。

何達煌接受媒體聯訪表示，每逢農曆初一、十五及十四、月底4天，奉天宮早晚都會鳴鐘擊鼓，以示敬神，但媽祖不忍心農曆7月來到陽間的「先民、好兄弟」聽到鐘鼓聲後，受到驚嚇不敢接受普度，因此在鬼月封鐘鼓，此傳統已延續百年。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

何達煌說，鬼月封鐘鼓是媽祖慈悲普度眾生的具體表現，即使人人懼怕無形的「好兄弟」，媽祖一樣關懷。另外，廟方在農曆7月整整1個月都不燃放鞭炮，也不誦經，直到農曆8月1日上午5時將鐘鼓重新開封。

何達煌強調，這兩年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情造成全球動盪、人心惶惶，新港奉天宮特別舉辦「壬寅年中元普度靈寶啟燈消災拔薦齋壇超度法會」，國曆8月3日至5日特聘高功道長於奉天宮前廣場舉行，為信眾消災祈福。（編輯：陳仁華）1110728

嘉義縣新港奉天宮「封鐘鼓」儀式28日（農曆6月最後一天）舉行，避免鬼月時被不知情者誤敲，驚嚇來到陽間接受普度的「先民、好兄弟」，奉天宮董事長何達煌在誦經儀式結束後，親自完成「封鐘鼓」儀式。中央社記者蔡智明攝 111年7月28日
嘉義縣新港奉天宮「封鐘鼓」儀式28日（農曆6月最後一天）舉行，避免鬼月時被不知情者誤敲，驚嚇來到陽間接受普度的「先民、好兄弟」，奉天宮董事長何達煌在誦經儀式結束後，親自完成「封鐘鼓」儀式。中央社記者蔡智明攝 111年7月28日
何達煌
新港奉天宮媽祖遶境特展 呈現深刻在地宗教文化 新港奉天宮跨界合作 推媽祖虎爺隱形眼鏡
媽祖
達賴喇嘛西藏宗教基金會贈匾朝天宮 迎回首尊媽祖 48公尺高媽祖雕像 澎縣府計畫10月盛大揭幕
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族