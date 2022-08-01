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威力彩頭獎得主捐千萬給北市府 助弱勢兒少

2022/8/1 17:38
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（中央社記者陳怡璇台北1日電）北市社會局表示，1名威力彩頭獎得主捐出新台幣1000萬元給北市府，幫助特殊需求兒少，超過7000人次受惠，這筆善款也將用於更新安置機構設備、辦監護兒少活動、訓練專業人員等。

台北市社會局表示，今年4月，1名威力彩頭彩中獎人捐款1000萬元給社會局，用於照顧弱勢兒少；而台灣彩券新聞稿表示，4月25日開出威力彩頭獎9.5億元，共2注中頭獎，每注分得4.75億元，其中一注頭獎在北市北投區，得主共捐出3500萬元做公益，其中1000萬協助執行「特殊需求兒少成長發展計畫」，讓超過7000人次的特殊需求兒少安心快樂成長。

社會局表示，北市每年約有近600名需要被安置的兒童，占轄內兒少總人口數2/1000，其中每5名安置兒少即有1名為特殊需求兒少。

社會局指出，安置兒少的類型已非早期單純經濟弱勢生活困難兒少，許多兒少伴隨身心障礙、嚴重情緒障礙或行為問題、自傷傷人等，其中特殊需求兒少在生理、心理及行為個別需求越發多元，需要醫療、諮商或專業輔導等資源即時性的介入，甚至需要1對1的全天陪伴，才能獲得妥適照顧、正常生活。

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社會局表示，非常感謝捐款人的善舉，這筆善款將擴大多元使用，除了更新安置機構及團體家庭軟硬體設施設備、提升照顧特殊需求兒少生活品質及滿足個別化需求外，也讓嚴重困難照顧的特殊需求兒少，能在就學、生活、心理及醫療上獲得專屬照護。

另外，捐款運用於機構辦理專業人員訓練，以提升照顧人員相關知能；及辦理社會局監護兒少活動，提升其自我認同及價值感。（編輯：李亨山）1110801

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