壽山動物園夏季理髮店開張 幫羊駝理毛避免中暑

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（中央社記者蔡孟妤高雄2日電）夏季炎熱，壽山動物園保育員每年夏季都身兼美髮師工作，幫羊駝甩掉蓬鬆毛髮避免中暑。小羊駝「歐露露」近日首次接受理毛，模樣淡定，反而陪在一旁的羊駝媽媽全程咩咩叫，讓人印象深刻。

高雄市政府觀光局今天發布新聞稿表示，壽山動物園目前有10隻羊駝，為了讓羊駝清爽度過炎夏，每年暑期限定的理髮院，由保育員親自操刀。

但因皮毛不僅能保暖，還可避免蚊蟲叮咬，因此保育員在幫羊駝理毛時，不會將毛剃乾淨，會留下適當長度，而頭部等敏感部位則會避開，形成頭部毛髮蓬鬆的可愛模樣。

保育員為了讓首度接受理毛的小羊駝「歐露露」安心，找來媽媽「歐蜜馬」陪伴在旁，卻意外發現歐露露相當淡定，反而是媽媽全程咩咩叫。

壽山動物園表示，幫羊駝剃毛並不容易，因羊駝體型不算小又不肯老實就範，難以一人獨自操刀，需要團隊合作，並讓牠們戴上轡頭後，才能順利剃毛。

壽山動物園主任莊絢智表示，目前動物園裡只有羊駝需要剃毛，其他像波爾羊、黑肚綿羊的毛較短，可以適應炎熱氣候。

壽山動物園指出，羊駝「酷哥」和天生自然捲的「雪納瑞」選擇以站姿接受除毛；毛色漂亮的「土星」、「拿鐵」、「榛果」則是或坐或臥讓保育員理髮，過程順利平和。理毛後羊駝顯得精神奕奕，保育員看著滿地皮毛也很有成就感。（編輯：黃世雅）1110802