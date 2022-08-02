新竹棒球場轉播平台改善 增外野高處多元視角

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（中央社記者魯鋼駿新竹市2日電）新竹市立棒球場改善小組今天與委外營運商龍來球場公司邀集體育頻道、電視台等單位走訪球場，除確認轉播平台位置，也將增設外野轉播位置，提供多元視角。

新竹市代理市長陳章賢透過新聞稿表示，棒球場內除了原本預留的7個轉播平台位置，經過今天與專業團隊討論，將於打擊視覺牆上方增設一處外野最高視角轉播位置，提供球迷更多元視角。

陳章賢指出，根據電視台導播建議，內野2樓的轉播平台可以往前移，離網子較近，讓視野更好。因此市府將移動原先預留的轉播平台位置，同時降低高度，前方改為208公分、後方改為188公分，也會在轉播平台後方做方形通道，讓球迷能安全通過，周邊座位也將隨之調整。

市府表示，內野3樓的轉播平台則拆除下方座位，並圍起來避免觀眾誤入，附近座位將拆除，避免觀眾視野受影響，同時在轉播平台角落設置箱子，方便轉播線材收納。

陳章賢表示，針對外野轉播平台將改成鋼構、灌漿，使其更加穩定。另也依運動頻道建議，在外野打擊視覺強上方增設簡易轉播平台，以提供觀眾更多元視角。

市府表示，根據運動頻道製作人反映，先前拍攝時發現，畫面中二三壘比較亮、觀眾席比較暗，將擇日與負責場內智慧LED照明系統建置的廠商討論，調整燈光。

新竹市政府教育處表示，市府今天已確認賽事製播動態影像攝影平台位置，也將持續向專家、球員請益，期盼透過各方意見及回饋，讓棒球場改善工作更精準、符合使用者及球迷需求。（編輯：李錫璋）1110802