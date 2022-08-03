更多編輯台推薦新聞：
反制裴洛西訪台？中國突禁止台灣食品進口 完整清單一次看
政治

反制裴洛西訪台？中國突禁止台灣食品進口 完整清單一次看

滅火器、大象體操征戰富士搖滾 島嶼天光響徹日本
娛樂

滅火器、大象體操征戰富士搖滾 島嶼天光響徹日本

CNN專訪全文 台積電劉德音指中國武力犯台將各方皆輸
政治

CNN專訪全文 台積電劉德音指中國武力犯台將各方皆輸

馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識
生活

馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

2022光織影舞啟動 看嘉市限定「地表最大蛋黃酥」

2022/8/3 14:04（8/3 14:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
嘉義市政府3日在市府中庭舉行「2022光織影舞」啟動記者會，由市長黃敏惠（左3）宣布開啟旅程，活動8月20日至9月11日晚間將在北香湖公園舉辦。中央社記者黃國芳攝 111年8月3日
嘉義市政府3日在市府中庭舉行「2022光織影舞」啟動記者會，由市長黃敏惠（左3）宣布開啟旅程，活動8月20日至9月11日晚間將在北香湖公園舉辦。中央社記者黃國芳攝 111年8月3日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義市3日電）嘉義市政府今天在市府中庭舉行「2022光織影舞」啟動記者會，由市長黃敏惠宣布開啟旅程。今年作品「新月漫遊」呈現嘉義市限定「地表最大的蛋黃酥」，只能在北香湖公園欣賞。

黃敏惠致詞表示，「光織影舞」活動於109年首次舉辦即突破80萬人次參觀，更榮獲雙項國際設計大獎，已成為最能代表嘉義市的觀光品牌之一。今年精心規劃8大展區，最大作品「宇宙之巔」，長30公尺、寬10公尺、高6公尺，相當10層樓的建築高度，更設置300個LED柱列，為超大型LED立體矩陣及迴路。

黃敏惠指出，另一作品「新月漫遊」則飄浮在北香湖中，整體直徑最長25公尺，外觀神似「蛋黃酥」的剖面，整體呈現嘉義市限定「地表最大的蛋黃酥」，只能在北香湖公園欣賞，唯妙唯肖。

「2022光織影舞」啟動記者會，開場舞蹈表演結合「3D全息投影技術」，揭示「元宇宙旅遊故事」活動主題，吸引全場驚呼聲不斷，並由市長黃敏惠等人宣布開啟旅程。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

嘉義市政府觀光新聞處長張婉芬指出，「新月漫遊」作品，民眾可走入湖中貼近水面，以低於平地2公尺的視野近距離賞月；「宇宙之巔」作品，民眾登上3公尺高台群覽整個展區，讓民眾分別從平地、湖面下、高空等不同視角體驗光影之美。

「2022光織影舞」今年8月20日至9月11日晚間在嘉義市北香湖公園舉辦，活動資訊可至官方網站（https://reurl.cc/KbZXej）或「嘉市好旅行」臉書粉絲專頁查詢。（編輯：謝雅竹）1110803

黃敏惠
隔離視訊主持會議 黃敏惠：確診後確實很不舒服 黃敏惠確診 居家隔離無其他不舒服症狀
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族