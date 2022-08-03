2022光織影舞啟動 看嘉市限定「地表最大蛋黃酥」

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嘉義市政府3日在市府中庭舉行「2022光織影舞」啟動記者會，由市長黃敏惠（左3）宣布開啟旅程，活動8月20日至9月11日晚間將在北香湖公園舉辦。中央社記者黃國芳攝 111年8月3日

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（中央社記者黃國芳嘉義市3日電）嘉義市政府今天在市府中庭舉行「2022光織影舞」啟動記者會，由市長黃敏惠宣布開啟旅程。今年作品「新月漫遊」呈現嘉義市限定「地表最大的蛋黃酥」，只能在北香湖公園欣賞。

黃敏惠致詞表示，「光織影舞」活動於109年首次舉辦即突破80萬人次參觀，更榮獲雙項國際設計大獎，已成為最能代表嘉義市的觀光品牌之一。今年精心規劃8大展區，最大作品「宇宙之巔」，長30公尺、寬10公尺、高6公尺，相當10層樓的建築高度，更設置300個LED柱列，為超大型LED立體矩陣及迴路。

黃敏惠指出，另一作品「新月漫遊」則飄浮在北香湖中，整體直徑最長25公尺，外觀神似「蛋黃酥」的剖面，整體呈現嘉義市限定「地表最大的蛋黃酥」，只能在北香湖公園欣賞，唯妙唯肖。

「2022光織影舞」啟動記者會，開場舞蹈表演結合「3D全息投影技術」，揭示「元宇宙旅遊故事」活動主題，吸引全場驚呼聲不斷，並由市長黃敏惠等人宣布開啟旅程。

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嘉義市政府觀光新聞處長張婉芬指出，「新月漫遊」作品，民眾可走入湖中貼近水面，以低於平地2公尺的視野近距離賞月；「宇宙之巔」作品，民眾登上3公尺高台群覽整個展區，讓民眾分別從平地、湖面下、高空等不同視角體驗光影之美。

「2022光織影舞」今年8月20日至9月11日晚間在嘉義市北香湖公園舉辦，活動資訊可至官方網站（https://reurl.cc/KbZXej）或「嘉市好旅行」臉書粉絲專頁查詢。（編輯：謝雅竹）1110803