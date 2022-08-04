潘懷宗涉詐助理費遭解職 民進黨陳賢蔚遞補就職北市議員

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原台北市議員潘懷宗詐領助理費，一審法院判刑2年，褫奪公權5年，緩刑5年；台北市議會日前收到潘懷宗解職公文，4日舉辦遞補議員宣誓典禮，由民進黨籍陳賢蔚（圖）宣誓就職。中央社記者劉建邦攝 111年8月4日

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（中央社記者劉建邦台北4日電）原台北市議員潘懷宗詐領助理費，一審法院判刑2年，褫奪公權5年，緩刑5年，北市議會日前收到潘懷宗解職公文，今天舉辦遞補議員典禮，由民進黨籍陳賢蔚宣誓就職。

原新黨籍北市議員潘懷宗詐領助理費新台幣333萬餘元，一審士林地方法院考量他認罪並繳交犯罪所得等情狀，判刑2年，褫奪公權5年，緩刑5年。士林地檢署7月20日研議後決定不上訴，潘懷宗可望緩刑確定。

台北市議會7月28日收到行政院來函公文，依地方制度法等規定，通知潘懷宗解職，日期追溯至7月20日，後續由中央選舉委員會依公職人員選舉罷免法公告遞補人選及日期。

北市議會今天舉辦遞補議員宣誓典禮，由議長陳錦祥主持，議會民進黨團總召江志銘、議會國民黨團書記長秦慧珠等人列席，由陳賢蔚宣誓就職。

議會表示，接獲潘懷宗被解職公文，中選會在7月29日公告由陳賢蔚遞補，依選罷法規定，中選會公告後，10天內辦理就職，陳賢蔚是「落選頭」因此可接任議員。

陳賢蔚接受聯訪說，將力拚連任，盼一年內能有2次宣誓就職。

陳賢蔚為民進黨籍北市北投士林區議員參選人，今天宣誓就職後，正式成為台北市議員，北市議會官方網站現任議員網頁已有陳賢蔚相關資訊。（編輯：張銘坤）1110804