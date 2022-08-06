疫情降溫住宿率高 南市府加強稽查避免房價哄抬
（中央社記者張榮祥台南6日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情降溫，又逢暑假旅遊旺季及優惠活動，台南住房率高，台南市長黃偉哲已指示加強稽查旅宿業，避免業者哄抬房價。
台南市政府發布新聞稿指出，COVID-19疫情趨緩，又是暑假旺季，台南週末住房率逾9成，加上悠遊國旅住宿優惠活動帶動平日住房，台南旅宿業整體表現亮眼。
黃偉哲表示，根據Social Lab社群實驗室「OpView社群口碑資料庫」追蹤近1個月網路話題聲量，台南市穩居國內熱門旅遊縣市榜首。即使近期屢有高溫警報，但台南亮點活動多，旅客不減出遊台南的熱情。
市府統計，台南7月週末住房率突破9成，8月訂房持續看俏；加上受惠於交通部觀光局「悠遊國旅」住宿優惠折抵活動，大幅帶動平日住房率，台南旅宿業整體表現優異，一掃疫情陰霾。
因旅客大量湧入台南，住宿需求旺盛，黃偉哲已指示加強稽查，避免旅宿業藉機哄抬房價；黃偉哲也呼籲旅宿業應主動公開各項優惠方案，提供旅客自主選擇，避免衍生消費爭議。
市府昨天稽查中西區3家旅宿業房價，比對業者網路訂房資訊及現場實際收取房價，未發現有超過備查房價的情形。
台南市政府觀光旅遊局長郭貞慧說，旅館及民宿業者申請設立登記時，已申報房價（核定房價），無論暑假、農曆春節或連續假期，業者向旅客收取房價都不得超過觀光旅遊局核定房價，若違反規定將依法開罰。
觀旅局表示，目前台南已有559家旅宿業者參與悠遊國旅住宿優惠，其中近9成符合加碼補助（480家旅宿業具自行車友善旅宿、溫泉標章、環保標章、星級旅館或好客民宿資格），旅客訂房住宿直接獲得新台幣1300元優惠折抵；另出示打滿3劑疫苗證明文件入住所有參加悠遊國旅的旅宿業，也能獲1300元住房折抵。（編輯：黃世雅）1110806
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