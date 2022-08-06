民權西路交通事故受傷人數升 北市：改善標誌
2022/8/6 13:28
（中央社記者劉建邦台北6日電）台北市民權西路連接台北橋，平時車流量多，市議員發現，民權西路近年在交通事故受傷人數逐年增加，北市交通局今天表示，已調整交通標誌、路面標線等，會持續宣導交通安全。
民進黨籍北市議員陳怡君發布質詢稿指出，調資料發現，北市每年發生交通事故地點前10處路段，民權西路都有入列，且受傷人數持續增加。
她說，數據顯示，民權西路因交通事故受傷人數，從民國108年303人、109年333人、110年366人，今年1至6月已有210人，北市府應盡快提出改善方式，降低交通事故釀成意外傷亡。
北市交通局長陳學台表示，民權西路連接台北橋，因是聯繫雙北市主要幹道，車流量特別高，經分析，北市聯外道路在主要幹道的交通事故都較多，相關風險也較高，已提出減少交通事故的改善方式，且連接雙北市橋梁與幹道多，將與新北市政府合作，持續向駕駛宣導交通安全。
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交通局交通安全科長彭志文受訪說，針對台北橋端及民權西路，已改善包含交通標誌、路面標線、增加號誌等工程，像在民權西路沿線路段，也強化交通標誌等措施。
他指出，民權西路為連接雙北市重要幹道，平時車流量多，北市府為解決交通事故狀況，近年已陸續提出改善工程，會持續追蹤民權西路附近重要路口車流量和交通事故件數，並採滾動式檢討，評估增加相關設施及宣導交通安全觀念。（編輯：屈享平）1110806
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