台南延平郡王祠旁榕樹染褐根病枯萎 市府將移除

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台南市中西區開山路與大埔街口有一棵巨大榕樹，鄰近延平郡王祠，市府文化局民國110年底發現榕樹有異狀，邀集專家會勘及採樣鑑定，確認榕樹感染褐根病，半年多來會勘治療無效，市府已決定近期移除。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年8月6日

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（中央社記者張榮祥台南6日電）台南市中西區開山路與大埔街口有一棵巨大榕樹，因毗鄰延平郡王祠及天主堂而非常醒目，去年10月出現異狀，確認感染褐根病後，經半年多會勘治療無效，台南市府決定近期移除。

中西區開山路與大埔街口的巨大榕樹非常醒目，榕樹後方是祭祀「國姓爺」鄭成功的延平郡王祠及樹群，對面是中國風建築的天主教天主堂及成排的金龜樹，常有群眾在樹下乘涼，偶有廟會野台戲，算是街角熱門景點。

不過，這棵榕樹日漸枯萎，引起眾人關注。台南市政府文化局今天發布新聞稿指出，文化局在去年10月發現榕樹出現異狀，隨即邀集樹木專家會勘及採樣送往林木疫情鑑定與資訊中心鑑定，確認榕樹感染褐根病。

文化局立刻進行樹木清創及清除腐朽根系，並依建議療程施藥救治，但因榕樹已有傾倒之虞，經緊急通報會勘後，近期將展開移除作業。

文化局表示，去年12月已邀集專家進行2次會勘，再修剪枯枝及改善土壤硬化，以藥劑灌注治療及設置支撐架，但榕樹樹體有明顯乾枯現象，且漸漸無法支撐，文化局擔心樹幹或樹枝無預警掉落砸傷路人，決定移除。（編輯：戴光育）1110806