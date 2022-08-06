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到台中推廣彰化農特產 王惠美化身直播主行銷

2022/8/6 17:38（8/6 18:06 更新）
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台中中友夏日小農市集6日起推出彰化主題週，彰化縣長王惠美（前右）特別現身推廣彰化農特產品，歡迎台中消費者多多選購。中央社記者郝雪卿攝 111年8月6日
台中中友夏日小農市集6日起推出彰化主題週，彰化縣長王惠美（前右）特別現身推廣彰化農特產品，歡迎台中消費者多多選購。中央社記者郝雪卿攝 111年8月6日
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（中央社記者郝雪卿台中6日電）中友夏日小農市集今天起推出彰化主題週，彰化縣長王惠美特別到台中，並化身直播主推廣。她說，彰化是農業大縣，生產優質農產品，也歡迎來彰化參觀休閒農場及觀光工廠。

台中中友百貨每年暑假推出夏日小農市集，集結中部在地小農，並結合彰化縣政府、彰投雲農萊陣線、好樣市集等推出多樣商品，在週末熱情開市，更搭配主題音樂活動，吸引許多消費者，利用午後來挑選新鮮的農特產品。

中友夏日小農市集6日起連續2個週末推出彰化主題週，展示鮮果、蜂蜜、果醬、果乾、蕈菇、稻米、多肉植物等農特產，王惠美下午率領團隊到會場推銷，將彰化優質的農特產品介紹給台中消費者。

王惠美在開幕式致詞指出，今年與中友百貨簽約合作，預計2024年底或2025年初，彰化縣就會有第一家百貨公司，這次的小農市集，透過實體及線上行銷，讓更多民眾了解彰化的農特產品。

王惠美說，彰化有2300名青農用心生產優質農產品，歡迎大家前來選購，彰化本身是農業大縣，除了生產農漁牧產品，還有各具特色的休閒農場及觀光工廠，而月底彰化王功漁火節將登場，歡迎大家到彰化共襄盛舉。

主辦單位還安排在中友百貨臉書粉絲專頁直播開箱，王惠美化身直播主，介紹現場販售的農特產品，吸引許多粉絲上線互動並下單。（編輯：郭諭儒）1110806

王惠美
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