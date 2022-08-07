水道博物館太陽能停車場 愛車免曝曬又環保
2022/8/7 13:38（8/7 14:11 更新）
台南山上花園水道博物館在原本空曠的停車場搭建太陽能板，既可服務遊客，收入又能挹注市庫，還可增加再生能源供給，一舉數得。（台南市文化局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年8月7日
（中央社記者楊思瑞台南7日電）台南山上花園水道博物館利用環境優勢，在東西側停車場架設太陽能發電設施完成，解決遊客車輛受烈日曝曬之苦，預估年發電量約107萬度，也與館方環境教育及永續發展理念呼應。
台南市政府文化局長葉澤山今天透過新聞稿表示，從水道博物館內的日治時期建築可以發現，100年前就能藉巧妙採光、結構挑高與善用建材特性，克服能源稀少、環境悶熱等問題，可說是現代環保意識先驅，開園以來館方積極推廣，已成為融合文化及環境教育場域。
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葉澤山指出，近年來中央為促進再生能源發展，積極與地方政府合作推動再生能源建置，文化局在市長黃偉哲指示下，透過公開招標與能源業者合作，在原本空曠的停車場搭建太陽能板，既可服務遊客，收入又能挹注市庫，還可增加再生能源供給，一舉數得。
館方人員指出，台南市山上區日照充足，熱情的陽光常讓遊客停在停車場的愛車變成悶爐，館方常收到遊客抱怨，架設太陽能板解決日曬問題，完成後頗受好評，也呼應館方環境教育理念，未來預計還將增設電動車充電設施，協助綠色意識與行動更加全面。（編輯：唐聲揚）1110807
台南山上花園水道博物館利用環境優勢，在東西側停車場架設太陽能發電設施，解決遊客車輛受烈日曝曬之苦。（台南市文化局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年8月7日
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