改善高雄大寮拷潭排水 打通保福橋、鎮潭橋瓶頸

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（中央社記者曾以寧高雄7日電）7至9月進入颱風季，為解決大寮拷潭及內坑里低窪地區淹水情形，高市水利局已於7月完成鎮潭橋、保福橋瓶頸段改建並完工通車，有效減緩淹水，各項工程目前正持續往下游施工。

高雄市副市長林欽榮率水利局、大寮區公所，會同議員和里長等視察拷潭排水保福路河道整治進度，他指示在建工程如期進行，並隨時注意氣象資訊，加強市區防災準備工作，確保排水暢通，盤點各項防汛備料，超前部署。

水利局表示，為改善大寮拷潭地區長年淹水問題，會同經濟部水利署總計投入總經費約新台幣4億元進行拷潭排水中上游1期、2期，以及拷潭排水中上游左岸、歡喜鎮大樓排水改善等4項工程。

水利局水利工程科表示，整治範圍大約由上游歡喜鎮大樓到保福宮下游附近，整治長度約2公里，渠道寬度由5公尺拓寬至14公尺。截至目前已完成保福橋、鎮潭橋瓶頸段改建及渠道拓寬長度約800公尺，加速拷潭路上游排水退水速度，預計可提高整體排水通洪量至少2.5倍以上。

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另外，上游歡喜大樓及內坑路也將投入1000萬，將低窪處既有排水箱涵拓寬，長度約100公尺，目前均已施工中。工程完成後可改善拷潭排水周遭及歡喜鎮大樓積淹水狀況。

進入汛期，水利局已完成防汛整備，包括盤查全市各區淹水點、完成檢查抽水站、截流站及閘門確保設備正常運轉，並預先佈設移動式抽水機，透過智慧化系統監控水情，設置淹水感知器全面掌握積淹水即時動態。另外水情中心全天候監控氣候狀況，透過水情應變系統配合降雨資訊作淹水預警研判。（編輯：黃世雅）11110807