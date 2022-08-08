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盧秀燕復工首站慰警護治安 藍稱好意綠批作秀

2022/8/8 17:24
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（中央社記者趙麗妍台中8日電）台中市長盧秀燕腿傷手術後出院，今天復工，首場出席台中市警察局記者會；民進黨籍議員痛批，治安工作變成市長個人秀，國民黨籍議員則認為，勿扭曲慰問員警好意。

盧秀燕因腿傷，半個月來二度進行手術連續住院1週，昨天剛出院，上午坐著輪椅出席市警局的「安居專案」破案記者會。

民進黨台中市議會黨團總召江肇國批評，台中市警察局主動提供「波麗士爸爸快樂 盧秀燕傷後復出拚治安」、「有案必破！盧秀燕坐輪椅慰勉中警護治安」、「傷後首亮相！盧秀燕坐輪椅赴警局拚治安」等標題，拍馬屁行為令人傻眼，將治安工作變成市長個人秀，如何能改善治安。

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國民黨台中市議會黨團書記長吳瓊華表示，日前台中市多起治安事件，之後陸續破案，但因破案時盧秀燕恰好因腿傷住院手術，未能在第一時間慰勞破案員警，上工第一天趕緊完成未完成的事，希望不要扭曲慰問員警的好意。

新聞局長鄭照新表示，新聞標題皆是拚治安、慰勉警方辛勞等客觀表述，建議標題原本就是提供媒體多重標語參考方便使用，也是業界慣常做法，下標內容仍取決於媒體本身，對於建議標題的服務提供，今後仍將維持。（編輯：陳仁華）1110808

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