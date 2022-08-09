高市推「海線潮旅行」 旅遊成團補助4500元

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為推廣高雄市茄萣、永安、彌陀、梓官4區旅遊，市府觀光局即日起推出「海線潮旅行」團體補助活動，每團車資補助新台幣4500元，其中茄萣濕地是許多候鳥來台度冬的重要棲息地。（高雄市觀光局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年8月9日

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（中央社記者蔡孟妤高雄9日電）推廣高雄市海線景區旅遊，高市府觀光局即日起推出「海線潮旅行」團體補助活動，鼓勵全國各地旅行社組團至茄萣、永安、彌陀、梓官4區旅遊，每團15人以上，補助車資4500元。

高雄市政府觀光局今天發布新聞稿表示，高雄市有山海河港各式風貌，為了讓更多旅客認識高雄海線的旅遊魅力，觀光局即日起推出「海線潮旅行」團體補助活動，鼓勵全國各地旅行社組團至茄萣、永安、彌陀、梓官4區旅遊。

觀光局表示，只要旅行社帶團來海線4區，每團15人以上，造訪指定景點並在當地用餐，就能申請每團車資補助新台幣4500元，額度用完即停止補助，需即早申請。希望全國旅行社踴躍組團，來高雄體驗漁村文化與生活。

觀光局長周玲妏表示，梓官、彌陀、永安及茄萣4區漁鄉有獨特的人文風情特色及豐富的漁村文化，不論是到茄萣二仁溪搭舢筏、永安餵食石斑魚、彌陀DIY虱目魚丸、梓官蚵子寮漁貨拍賣，都是趣味體驗漁村文化的方式。

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梓官區蚵子寮漁港每日定時有漁貨拍賣，梓平社區還有彩繪牆、利用廢螺絲製作的藝術牆。彌陀區有豐富漁獲、美麗海岸，也曾以製作草蓆聞名，隨著替代用品與低價製品衝擊，現僅存一家工廠仍在製作，遊客可嘗試編織天然涼蓆。

永安區盛產石斑魚，可體驗餵石斑魚、抱石斑魚、大啖石斑魚涮涮鍋。永安溼地也是重要的野鳥棲息地，有豐富的紅樹林與水鳥生態。茄萣區則有烏魚故鄉稱號，茄萣溼地公園是黑面琵鷺重要的棲地，可以近距離欣賞黑面琵鷺。（編輯：謝雅竹）1110809