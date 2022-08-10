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竹市校園全面設置WiFi 添購平板電腦提升數位學習

2022/8/10 11:39（8/10 12:16 更新）
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新竹市政府推動數位教學，在全市46所公立國中小學校達成校園無線網路建置，涵蓋每間教室及老師辦公室等，並添購平板電腦、數位教學軟體與遠距教學軟體等，完善孩子數位學習。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年8月10日
新竹市政府推動數位教學，在全市46所公立國中小學校達成校園無線網路建置，涵蓋每間教室及老師辦公室等，並添購平板電腦、數位教學軟體與遠距教學軟體等，完善孩子數位學習。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年8月10日
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（中央社記者魯鋼駿新竹市10日電）新竹市政府推動數位教學，在全市46所公立國中小學校達成校園無線網路建置，涵蓋每間教室及老師辦公室等，並添購平板電腦，讓師生無線上網順暢學習。

新竹市政府今天發布新聞稿，代理市長陳章賢表示，師生進行數位教學時，需有順暢且穩定的無線網路環境，因此已完成汰舊換新資訊科技教室，進行全市超過1500間普通班智慧教室的電腦更新，更新1234間教室無線網路建置。

陳章賢指出，這次計畫另配合教育部「推動中小學數位學習精進方案」，購置9400多台平板電腦、數位教學軟體與遠距教學軟體等，完善孩子數位學習。

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新竹市政府教育處表示，教育部補助各縣市辦理「推動中小學數位學習精進方案」，新竹市46所公立國中小學校都購有平板電腦，依規定核算數量，讓學生上電腦課或數位相關課程時使用。

教育處指出，統一建設無線網路，除可避免分年段施工引起的線路雜亂，更符合新校園運動之美學校園、智慧校園環境，讓師生未來運用線上教學、班班用平板科技化教學時，擁有穩定網路。（編輯：張雅淨）1110810

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