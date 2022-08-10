推動社宅決心與魄力 高市府數據說分明

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（中央社記者蔡孟妤高雄10日電）社宅聯盟數據「高雄市達成率24.5%在六都最低」。高市都發局今天回應，108年11月規畫中社宅112戶，到111年7月已提高到5688戶，等於2年半的時間內高雄規畫戶數成長51倍。

對於社會住宅推動聯盟昨天公布六都社會住宅成績單，都發局透過新聞稿表示，在數字呈現上，以社宅聯盟算法「因為母數增加，比例自然就降低」。韓市府在社宅規畫興建並無建樹；對於市府團隊2年內努力並不公平，有必要對外說明。

都發局長吳文彥指出，社會住宅推動聯盟計算數據是以市府自辦社宅戶數（2939戶）除以計畫戶數（1.2萬戶）而得。但內政部社會住宅推動計畫在第二階段（109－113年）原報院計畫中，高雄市計畫戶數為6000戶，陳其邁市長就任後，認為必須超前佈署，照顧更多市民，採中央與地方合作興建模式，將計畫戶數提高到1.2萬戶，可以看出高市府推動社會住宅決心與魄力。

都發局數據，所謂「2939戶」，其中481戶是陳菊擔任市長時期規畫興建，前市長韓國瑜任內時並無新增社宅規畫興建。陳其邁就任後「2年拚4年」急起直追，以滿足青年、就業員工及弱勢民眾居住需求。

包括社會住宅的規畫戶數，從內政部原訂6000戶，加碼市府自建2800戶，成為8800戶；後又再提升到1萬戶。目前與內政部達成以總量1.2萬戶為社宅總體目標，展現照顧年輕人與弱勢的決心。依內政部統計數，民國108年11月規畫中的社宅112戶，到111年7月已提高到5688戶，等於2年半的時間內高雄規畫戶數成長51倍。

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另外，高市成立社會住宅推動平台，解決社宅興建行政程序上遭遇問題，由單一窗口整合各局處資源，加速推動。在持續滾動評估市民社宅需求下，2年內在6都中增加的社宅數量速度最快。近1年內高雄社宅動土件數逾10件，也是六都第一，高市府協力內政部及國家住都中心推動社會住宅成果有目共睹。

都發局住宅發展處表示，除了政府直接興建社會住宅模式外，同步透過公辦都更鼓勵民間投資，藉由公私協力合作開發，市府取得公益設施及分回社會住宅，預期可獲得680戶社宅，除減輕興建社會住宅籌措資金壓力外，也讓社宅興辦區位多元化。（編輯：孫承武）1110810