砍掉家門前公園樹木 斗六市公所開罰住戶
2022/8/10 16:46（8/10 16:51 更新）
雲林縣斗六市公所接獲檢舉，一對夫妻疑因不喜歡住家前面公園內一棵樹齡20多年的樹木，竟然直接把樹砍了，由於2人未經申請同意逕行砍樹，已違反雲林縣公園管理自治條例，公所將依法開罰並求償。（民眾提供）中央社記者蔡智明傳真 111年8月10日
（中央社記者蔡智明雲林縣10日電）雲林縣斗六市公所接獲檢舉，日前一對夫妻疑因「不喜歡」住家前面公園內樹木，於是把樹砍了，公所將以違反「雲林縣公園管理自治條例」開罰，並依樹木價值求償。
斗六市公所主任秘書楊劍銘今天告訴中央社記者，接獲民眾檢舉，住家附近的小公園一株20多年的大樹被一對夫妻砍了，可能是因樹木正對他們家門。楊劍銘說，電話詢問被檢舉砍樹的夫妻，2人坦承砍樹，問他們為何要砍樹只說「不喜歡」。
楊劍銘表示，之前當地里長、里民向公所反應公園樹木需要修剪，公所派人前往修剪樹枝，隔天就有民眾發現樹被砍了，有人一度還誤解樹是公所砍的。
市公所指出，由於2人未經申請同意逕行砍樹，已違反「雲林縣公園管理自治條例」，可依法開罰新台幣600元以上至6000元以下罰鍰，將通知行為人到案說明，另外也會依樹木價值再求償。（編輯：黃世雅）1110810
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