砍掉家門前公園樹木 斗六市公所開罰住戶

雲林縣斗六市公所接獲檢舉，一對夫妻疑因不喜歡住家前面公園內一棵樹齡20多年的樹木，竟然直接把樹砍了，由於2人未經申請同意逕行砍樹，已違反雲林縣公園管理自治條例，公所將依法開罰並求償。（民眾提供）中央社記者蔡智明傳真 111年8月10日