柯志恩推補助癌症篩檢 高市府：盲目未設定風險

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（中央社記者蔡孟妤高雄11日電）國民黨高雄市長參選人柯志恩表示，若選上會補助低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢肺癌；但高雄市衛生局指出，柯志恩的主張是沒有設定風險條件的盲目篩檢，也不符當前公衛醫療原則。

柯志恩昨天晚上與青年座談，指高雄市長陳其邁改善空污速度不夠快，她若選上高雄市長，會推動低劑量電腦斷層肺部篩檢掃描（LDCT），幫助民眾早期發現肺部問題，目前費用約新台幣6000元，未來希望透過補助降為1500元。

柯志恩還說，高雄不缺顯而易見的建設，駁二藝術特區很漂亮，但不少青創領完補助後，就難以存活，市長應創造多元工作機會，讓年輕人可追求生活的意義。

高雄市衛生局今天發布新聞稿回應表示，癌症篩檢是針對具罹患特定癌症風險民眾的預防性檢查，柯志恩的主張，是沒有設定風險條件的盲目篩檢，除了花費大量金錢而排擠其他衛生醫療經費，更需面對後續處理LDCT高偽陽性所造成的困擾，明顯不符合當前公衛醫療對於使用LDCT篩檢肺癌的原則。

衛生局指出，實際上，高雄市近年已有針對特定空污地區民眾的LDCT篩檢，如小港、林園等區特定年齡層民眾等。柯志恩顯然對公衛醫療政策與高雄市執行現狀不了解，以貼標籤、台北看高雄方式，未認真做好功課。

高雄市青年局今天也發布新聞稿表示，不論是創業各項目專業輔導，或資金協助、針對青創業者紓困配套措施等，市府相關政策工具都是全國最完備。

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青年局表示，目前接受青年局青創補助業者共有426家，尚在營業者為399家，佔比約94%，去年與文化局合作的「大駁二文青創星埕」補助共25家青創業者，僅有1家因負責人另有規劃歇業，絕非領完補助就活不下去。

青年局並指，柯志恩就算不知道市府團隊從今年「台灣燈會」落幕後，便持續籌備文博會與設計展的苦心，也不該輕賤文創產業的價值，更不應抹煞高雄青年設計師的努力，建議柯志恩提出具體建言，而非「踐踏、唱衰」。（編輯：謝雅竹）1110811