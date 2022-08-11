高市動保處普渡慰靈 專屬供品讓毛孩天使吃飽穿暖

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高雄市動物保護處11日在燕巢動物保護關愛園區舉辦111年度「公立動物收容所中元普渡暨動物慰靈法會」，開放市民報名參加，為園內收容及飼主家中毛小孩祈求健康平安，也緬懷逝世的毛小孩。（高雄市農業局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年8月11日

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（中央社記者蔡孟妤高雄11日電）高雄市動保處今天舉辦中元普渡暨動物慰靈法會，特別準備寵物罐頭、飼料、零食及狗貓衣服等「毛小孩」專屬供品，希望「毛毛的好兄弟們」也能吃飽、穿暖。

高雄市農業局動物保護處今天下午在燕巢動物保護關愛園區舉辦111年度「公立動物收容所中元普渡暨動物慰靈法會」，開放市民報名參加，為園內收容及飼主家中毛小孩祈求健康平安，也緬懷逝世的毛小孩。

動保處長葉坤松表示，此次動物慰靈法會有高雄市流浪動物保育協會、高雄市動物福利協會、高雄市關懷流浪動物長照協會、高雄市寵物商業同業公會及高雄市獸醫師公會等多個團體參加，也有市民透過線上報名參加。

農業局新聞稿指出，舉辦動物慰靈法會，除了一起為往生的流浪動物誦經祈福，也祈求所內收容動物及家中毛小孩都能平安健康，民間寵物生命紀念業者也協助法會祭祀事宜，特別準備專屬「毛小孩」使用的供品。

供品包括寵物飼料、罐頭及狗貓愛吃的零食，牛羊愛吃的牧草等，還有狗貓專屬的衣服，希望讓已經當天使的毛小孩們，也能吃飽、穿暖。

主持法師表示，萬事萬物皆有靈，藉由舉辦慰靈法會能讓逝去的動物得到安息，也能讓飼主心靈得到慰藉，透過眾人誠心誦念祈福，希望這些往生動物能早日往好的地方輪迴轉世。

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農業局表示，此次舉辦中元動物慰靈祭典，不僅緬懷園區內逝世的毛小孩，也替許多悼念家中過世毛小孩的飼主誦經祈福，以示生命萬物都應得到同樣尊重，期許大眾從身體力行，愛護、善待身邊的動物，也讓高雄市成為友善動物城市。

農業局長張清榮並表示，目前高雄市壽山及燕巢動物收容所均有提供市民自費送交寵物遺體服務，後續委託專業廠商集中焚化處理。（編輯：謝雅竹）1110811